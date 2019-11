12-årig pige på løbehjul dræbt på vej til skole: Nu søger politiet vidner

ØSTERVRÅ:Nordjyllands Politi efterlyser vidner til den dødsulykke, der mandag morgen klokken 07.27 fandt sted udenfor Brøndenvej 73 i Østervrå.

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at den 12-årige pige var på vej i skole på sit el-løbehjul, da en 50-årig mand, der er under mistanke for at køre bil i påvirket tilstand, kørte hende ned.

Få timer efter døde pigen af sine kvæstelser efter at være bragt til Aalborg Universitetshospital.

Men på grund af det efterforskningsarbejde, der skal belyse hele hændelsesforløbet, kan politiet ikke udtale sig yderligere omkring disse omstændigheder.

Men Mads Hessellund, der er vagtchef hos Nordjyllands Politi, fremhæver, at politiet nu gerne vil høre fra eventuelle vidner, der måtte have set ulykken, eller hvis man har observeret pigen på løbehjulet på vej til skole.

- Hvis man har oplysninger, så skal man ringe 114, lyder det fra Mads Hessellund.

Bilist skal fremstilles

Bilisten blev anholdt af politiet på stedet, da der mistanke om, at den 50-årige mand var påvirket under kørslen. Det skal en blodprøve nu fastslå.

Den anholdte mand, der ikke kom til skade under ulykken, bliver mandag afhørt af politiets efterforskere, ligesom der blev foretaget en række yderligere efterforskningsskridt i sagen.

Manden bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring tirsdag morgen. Han er sigtet for uagtsomt manddrab og kørsel i påvirket tilstand.

Undersøgelserne fortsætter

Politi og bilinspektør har tidligere mandag arbejdet ude på uheldsstedet. Man er fortsat i gang med at afhøre og undersøge alle omstændigheder omkring den tragiske ulykke.

- Vi kan ikke udtale os yderligere om sagens detaljer, før efterforskningen har belyst sagens omstændigheder nærmere, understreger Mads Hessellund.