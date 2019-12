12-årig skolepige mistede livet - nu viser blodprøve, at bilisten var påvirket

ØSTERVRÅ:Den 50-årige mand, der er tiltalt for at køre en 12-årig pige ned i Østervrå, var ifølge politiet påvirket af stoffer.

Ulykken skete tidligt om morgenen 11. november 2019, da pigen kørte til skole på sit el-løbehjul. Pigen blev efter påkørslen bragt til hospitalet og døde få timer efter af sine kvæstelser.

Efter ulykken tog politiet en blodprøve af manden - den prøve viser nu, at han var påvirket af stoffer, da ulykken skete. Han havde blandt andet amfetamin i blodet.

Selv nægter han at have været påvirket, men erkender at have kørt pigen ned.

Sagen skal 21. januar 2020 for Retten i Hjørring.

Her skal det afgøres, om den 50-årige skal dømmes for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for at køre bil narkopåvirket.

Den 50-årige har siden ulykken været varetægtsfængslet.