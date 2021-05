120 kilometer på havet: Supersurfer sætter kurs mod Sverige

GRENÅ:Så er ventetiden slut for den 27-årige supersurfer fra Klitmøller, Casper Steinfath.

Casper Steinfaths Kattegat-togt begynder søndag morgen

Efter tre ugers ventetid på det perfekte vejr tager han søndag morgen omkring klokken 07.00 sit første padletag på sit 120 kilometer lange togt over Kattegat på et standup paddle-board. Turen går fra Grenå Havn, nord om Anholt og til området omkring Varberg på den svenske vestkyst.

- Det har været tre lange uger – og især har den sidste uge været nervepirrende. Vejret lå hele tiden på vippen, og jeg troede faktisk, at jeg skulle afsted i torsdag, men vinden løjede af og bremsede min drøm, fortæller han, der søndag morgen kan se frem til fornuftigt vejr med en vind fra sydvest på omkring 10 meter i sekunder og en smule forårslune i luften.

Det er tredje gang, at Casper Steinfath forsøger at krydse et hav, der omkranser Danmark. Første forsøg over Skagerrak i 2017 mislykkedes. Han kom dog helt til Norge året efter, og nu venter altså Kattegat.

Casper Steinfaths rute på 120 kilometer til Sverige går efter planen fra Grenå lige nord om Anholt og derfra til Varberg.

Han skyder en fart mellem 15 og 20 km/t, og afhængig af bølger, vind og pauser undervejs forventer han, at det tager mellem otte og 10 timer at passere farvandet mellem Danmark og Sverige på sit såkaldte hydrofoilbræt.

- Jeg glæder helt vildt til at se, hvordan mit hydrofoilbræt opfører sig på det åbne hav. Jeg har trænet mange hundrede kilometer på Limfjorden og Vesterhavet. Men det er noget helt andet med det åbne hav – der er så meget, du ikke kan styre, fortæller Casper Steinfath.

Det er ikke tilfældigt at turen tre år efter Skagerrak-togtet er kommet til Kattegat. For Casper Steinfath er vokset op mellem de tre have, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.

