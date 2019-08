123 nordjyder købte narko på nettet - nu får de bøder

NORDJYLLAND: En enkelt bestilling via sms, og så blev narkoen leveret til døren.

Så enkelt var det at købe hash og kokain på en side på sociale medier, indtil politiet fik nys om siden.

Nu er 123 nordjyder blevet sigtet for at have købt narko på nettet i en sag, hvor tre mænd i forvejen er sigtet for at stå bag salgssiden.

De 123 personer, der er både mænd og kvinder mellem 18 og 51 år, er sigtet for 158 forhold af køb af narko. De fleste sigtede stammer fra Aalborg-området.

Sagen begyndte i februar 2019, da Nordjyllands Politi modtog et tip fra en borger om, at der foregik narkohandel på siden på det socialt medie, fortæller politikommissær Casper Jacobsen, Nordjyllands Politi.

Efterforskningen førte til, at tre mænd fra Aalborg mellem 20 og 21 år blev anholdt 27. marts, og blev sigtet for at stå bag narkosalget.

Blev solgt mest hash

Siden marts har politiet så efterforsket intenst i sagen for at klarlægge, hvilke handler der er foregået, så også køberne kunne sigtes.

Og politiet har altså fastslået, at der er gennemført 158 handler med 123 personer. Det var primært hash, der blev solgt, og i alt er der solgt mindst 4,4 kilo hash og 50 gram kokain

- Jeg er tilfreds med, at vi har fundet frem til de her 158 forhold i sagen. Det viser, at man heller ikke skal vide sig sikker, hvis man vælger at købe narkotika på de sociale medier. Der ’patruljerer’ vi også, siger Casper Jacobsen.

Politikommissæren understreger, at narkohandel på nettet er et området, politiet har fokus på, og han opfordrer fortsat borgere til at kontakte politiet, hvis de støder på en side, der handler med narko.

De 123 personer, der købte narko på nettet, har modtaget bødeforlæg i størrelsesordenen 2.000-12.000 kr. afhængigt af, hvor meget narko, de har købt.

Casper Jacobsen oplyser, at de fleste har erkendt forholdene.

Sagen mode de tre mænd, der er sigtet for at have solgt narkoen, bliver i denne uge overdraget til anklagemyndigheden, der skal vurdere, om der kan rejses tiltale mod dem.