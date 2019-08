123 nordjyder sigtet for køb af narko på sociale medier

NORDJYLLAND: 123 personer er nu blevet sigtet for at have købt narko på sociale medier i en sag, hvor tre nordjyske mænd i forvejen er sigtet for at stå bag salgssiden.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De 123 personer, der er både mænd og kvinder mellem 18 og 51 år, er sigtet for 158 forhold af køb af narko. De fleste sigtede stammer fra Aalborg-området.

Sagen begyndte i februar 2019, da Nordjyllands Politi blev opmærksom på en side på et socialt medie, hvor en ukendt person solgte narkotika og samtidig tilbød udbringning.

Efterforskningen førte til, at tre mænd mellem 20 og 21 år blev anholdt 27. marts, sigtet for at stå bag narkosalget.

Siden marts har politiet så efterforsket intenst i sagen for at klarlægge, hvilke handler der er foregået, så også køberne kunne sigtes.

Det arbejde har nu ført til sigtelserne af de 123 personer.

- Jeg er tilfreds med, at vi har fundet frem til de her 158 forhold i sagen. Det viser, at man heller ikke skal vide sig sikker, hvis man vælger at købe narkotika på de sociale medier. Der ’patruljerer’ vi også, siger lederen af efterforskningen, politikommissær Casper Jacobsen i pressemeddelelsen.

Når politiets efterforskning i sagen er afsluttet i denne uge, overgives sagen til anklagemyndigheden, der skal vurdere, om der kan rejses tiltale i forhold til de tre personer, der er sigtet for at have solgt narkoen på nettet.

De 123 personer, der købte den på nettet, modtager bøder i størrelsesordenen 2.000-12.000 kr.