13 stemmers medvind: Nu skal Per Larsen i arbejdstøjet

NORDJYLLAND: De konservative fik et godt valg, og også i Nordjylland skulle der findes en mand eller kvinde til tinge. Det endte med at blive Per Larsen, der kan pakke kufferten med næsten den mindst mulige margen. Han fik 13 personlige stemmer mere end den anden Per på listen med efternavnet Møller.

- Vi har jo puljet indsatsen og sagt, at vi skal have et mandat i Nordjylland, og har lagt alle kræfter ind i det. Nu er det så mig, der får de fleste stemmer, og så er det så sådan, det er, siger Per Larsen.

Han kommer dog ikke ind i Folketinget som medlem af et regeringsparti, og det ærgrer naturligvis Per Larsen.

- Det synes jeg selvfølgelig er ulykkeligt, for den regeringen har opnået en række rigtig gode resultater på en række områder, og nu bliver det jo spændende at se, hvad der kommer ud af det flertal, der er.

- Det må vi tage bestik af, men vi vil i hvert fald ikke sætte os ind i et hjørne og surmule. Konservative stemmer er stemmer, der arbejder, og det kommer de også til at være i den periode, vi nu går ind i, slutter det nyvalgte folketingsmedlem.