14.000 liter vand i haven: Se billeder og video fra uvejret i Nordjylland

NORDJYLLAND:Selvom kalenderen snart viser sommer, så mindede mandagens vejr mere om en tidlig forårsdag i marts.

Flere byer i Nordjylland var ramt af kraftige haglbyger, mens der andre steder i regionen faldt så megen regn, at det var tæt på at blive kategoriseret som et skybrud.

- Det var ekstremt tæt på, at vi fik et skybrud i Nordjylland, men det ligger lige præcis under grænsen, lyder det fra Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

NEDBØRSTATUS ⛈️

Vi er et mulehår fra skybrud. I Aalborg er der foreløbigt målt 14,4 mm nedbør på 30 min. Det er næsten skybrudsintensitet, der kræver over 15,0 mm på 30 min. Bygerne pakker sig især i den nordlige halvdel af Jylland. Følg bygerne her 👉https://t.co/myEjWDC7gE pic.twitter.com/IjJ0ocA61k — DMI (@dmidk) May 17, 2021

Tættest på at opleve et skybrud var aalborgenserne, da der ved Grønlandshavnen faldt 14,4 mm regn på 30 minutter. Det svarer ifølge DMI til, at der kom omkring 14.400 liter regn på en villagrund med et areal på 1000 kvadratmeter.

Der er tale om et skybrud, når der falder 15 mm nedbør på 30 minutter.

Ikke langt efter var målestationerne ved Vodskov og Gistrup, der modtog 13,6 mm nedbør.

Nordjyskes læsere har sendt billeder og videoer fra hele Nordjylland. Her en video fra Claus Jensen fra Gistrup, hvor haglen væltede ned.

Lidt længere vestpå var det massiv regn, som lagde sig tungt i Per Hakonsens have i Fjerritslev.

Nordjyllands Beredskab meddeler, at det ikke har haft travlt, og der ikke har været opkald omkring oversvømmelser. Men mandagens uvejr resulterede i flere trafikulykker rundt omkring i det nordjyske.

Ifølge DMI tyder det på, at det var det for denne omgang med det helt vilde hagl- og regnvejr.

- Tirsdag kan der komme lokale byger i hele Region Nordjylland, men der er intet, som indikerer, at det bliver lige så voldsomt som mandagens vejr, siger Lars Henriksen.

Se billederne af uvejret herunder: