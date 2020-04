14-årig duo vil slå verdensrekord i Fortnite: - Vi ser det som en kæmpe ting

FERSLEV:- Vi er nok nogle af de mest talentfulde i Danmark lige p.t. Det vil vi selv sige.

Selvtilliden fejler i hvert fald ikke noget hos Asger ’ADSK3R’ Lüdeking, og det kan vise sig at blive vigtig. Asger og hans Fortnite-makker, Anton ’Im The T1ger’ Larsen, står over for en weekend ud over det sædvanlige. De vil nemlig forsøge at slå en verdensrekord i det populære online skydespil Fortnite.

- Vi har set mange professionelle forsøge det her, uden det er lykkedes. Vi ser det som noget, der er muligt for os, siger Anton.

12 timers turnering på én dag

Drengene vil den samme dag deltage i fire online turneringer fordelt på fire ’verdensdele’, Asien, Europa, Nordamerika Øst og Nordamerika Vest. Her skal de så ende blandt de 15 % bedste for at få PR-point. Lykkes det at få PR-point i alle fire turneringer, har de slået rekorden.

- Vi har tjekket op på andre professionelle spillere, som er 1.000 gange større end os, og de har kun gjort det på tre af de forskellige servere, forklarer Asger, og fortsætter:

- Hvis vi topper den med en ekstra, så tror jeg helt klart, vi vil få meget opmærksomhed, fordi vi er så små, som vi er nu.

Det kræver dog mere end bare god forberedelse, hvis det skal lykkes. Turneringerne ligger fordelt ud over døgnet, så duoen kommer søndag til at spille sammenlagt i 12 timer. Derudover kommer de til at ramme ind i forsinkelser, fordi de tre af serverne, de spiller på, befinder sig langt væk fra Danmark. Så når Asger trykker på skydeknappen på sin mus, kan der gå sekunder før det signal rammer spillet.

- Vi spiller mod folk, som spiller helt uden forsinkelse. Hos dem kører spillet helt clean, så vi spiller som om vi har verdens værste internet, fortæller Asger.

Med 12 timers turnering forude har holdet også lagt planer for, hvordan energien skal fordeles ud over dagen. Foruden forsinkelsen, er der også store forskelle i niveauet verdensdelene imellem.

- Bundniveauet i Asien er betydeligt lavere, end det er i Europa og Nordamerika. Så vi vil opdele vores energi korrekt, forklarer Anton.

Håber på opmærksomhed i miljøet

Selvom begge Fortnite-spillere er en del af holdet Connecting Esports, er de stadig i den spæde start af deres Fortnite-karriere.

Makkerparret håber derfor også, at rekorden vil give mere opmærksomhed omkring dem og deres sport, hvis de altså skulle lykkes at komme i mål med verdensrekorden.

- Vi ser det som en oplagt mulighed for at få et navn. Vi har en ambition om at ramme det høje niveau inden for Fortnite, fortæller Anton, der også er idémanden bag projektet.

Idéen kom, da han så to hollændere forsøge at slå samme rekord.

- Hvis vi slår rekorden, vil det være rigtig vildt. For der er vanvittigt store navne, der har prøvet på det før. Så vi ser det som en kæmpe ting at slå den rekord.