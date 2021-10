15 millioner mink døde, da der gik panik i Mette Frederiksen

Afhøringerne i minkkommissionen er først begyndt i torsdags, men der tegner sig allerede et klarere billede af, hvad der skete i timerne op til regeringens danmarkshistoriske beslutning om at slå alle mink ihjel.

En beslutning, der ikke var lovhjemmel til – og som desuden indebar nedlukning af syv nordjyske kommuner.

Billedet, der toner frem efter de første to dages afhøringer, er dette:

Statsminister Mette Frederiksen og hendes nærmeste gik i panik på grund af den såkaldte cluster-5 variant af covid-19.

Panikken førte til, at Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november 2020 beordrede alle 15 millioner mink i Danmark aflivet.

Beslutningen var truffet på et møde i regeringens koordinationsudvalg aftenen i forvejen, 3. november.

Fødevareministeriet havde på forhånd orienteret koordinationsudvalget om, at der ikke var lovhjemmel til hverken at lukke minkerhvervet eller mindre drastisk at lægge erhvervet i dvale med bevarelse af avlsdyr. Det ville kræve ny lovgivning.

Ikke desto mindre besluttede regeringen, at alle mink skulle aflives, men at erhvervet kunne bestå. Altså en kreativ løsning, der ikke formelt ville lukke erhvervet.

Tilsyneladende blev den beslutning truffet uden at få en vurdering af, om det var lovligt. Det får vi tidligst fuld klarhed over, når ministrene afhøres i kommissionen i november og december.

Det hører med i billedet, at Sundhedsministeriet og Justitsministeriet i timerne op til koordinationsudvalgets møde 3. november udfordrede Fødevareministeriets vurdering af den manglende lovhjemmel. Det kan have spillet ind på regeringens beslutning.

Men vi ved også, at Fødevareministeriet havde ret, og at både Sundhedsministeriet og Justitsministeriet erkendte dette allerede 5. november – mindre end et døgn efter statsministerens pressemøde.

Ikke desto mindre lod myndighederne aflivningen af minkene fortsætte – på trods af erkendelsen om den manglende lovhjemmel.

En samlet blå blok mener, at forløbet bør sende Mette Frederiksen for en rigsret, men det bliver op ad bakke at overbevise regeringens støttepartier om det. For hele rød blok deler det narrativ, som regeringen fra begyndelsen har ønsket at tegne omkring beslutningen:

Minkene skulle slås ihjel, fordi sundhedsmyndighederne havde opdaget cluster-5 varianten hos smittede personer på minkfarme i Nordjylland. Det var force majeure. Som Mette Frederiksen dramatisk optegnede risikoen på pressemødet, var aflivningen – og nedlukningen af de nordjyske kommuner – nødvendig for at undgå et nyt Wuhan med udspring i Nordjylland.

Der er da heller ingen tvivl om, at cluster-5 var hovedårsagen til den uro, der prægede timerne op til koordinationsudvalgets møde. I afhøringerne er det kommet frem, at Sundhedsministeriet 3. november fik meldinger om, at regeringen pludselig ønskede en ”drastisk” løsning.

Cluster-5 spiller med andre ord en nøglerolle i forløbet. Det var minkvarianten, der skabte den panik, der fik regeringen til at træffe en beslutning uden lovhjemmel.

Men lige netop det sundhedsfaglige grundlag for nedlukningerne – altså cluster-5 – skal minkkommissionen ikke undersøge. Den skal kun kigge på det juridiske grundlag. Og rød blok blokerer de borgerliges ønske om en sideløbende advokatundersøgelse af det ellers centrale aspekt i sagen.

Det ligner en tanke. For skrækscenariet om et nyt Wuhan havde ingen hold i virkeligheden, viste det sig allerede i dagene efter pressemødet – blandt andet efter Nordjyskes dækning af sagen. Varianten var formentlig allerede uddød inden november 2020, og vaccinerne ville under alle omstændigheder have virket imod den, fastslog både danske og udenlandske eksperter.

Dermed er regeringens og støttepartiernes narrativ skudt i stumper og stykker, men så længe det sundhedsfaglige grundlag ikke er formelt undersøgt, er rød blok villige til at holde politisk liv i skrækscenariet. Det er statsministerens redningsplanke.