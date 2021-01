16-årig dømt for seksuelle krænkelser af flere drenge i svømmerhaller

VENDSYSSEL:En 16-årig dreng er blevet idømt halvandet års betinget fængsel for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser af drenge i svømmehaller i Vendsyssel.

Straffen blev gjort betinget af, at den 16-årige skal udføre 250 timers samfundstjeneste, og så er han blevet henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor han kan blive pålagt sanktioner.

Det oplyser anklager Mette Bendix.

Du kan læse mere om Ungdomskriminalitetsnævnet her:

Den 16-årige blev dømt for 34 forhold af seksuelle krænkelser, der skete i perioden januar til august sidste år, hvor han blot var 15 år.

I sagens mest alvorlige forhold er han dømt for flere gange at have tvunget en 14-årig dreng til andet seksuelt forhold end samleje i omklædningsrummet i en af svømmehallerne i perioden fra februar til august sidste år.

Han blev også dømt for at have krænket to andre drenge blufærdighed flere gange i omklædningsrummet.

Derudover blev den 16-årige dømt for blufærdighedskrænkelse ved at have taget over 1000 billeder af flere drenge under 18 år og under 15 år, mens de klædte om og var helt eller delvist afklædte i svømmehallernes omklædningsrum.

De billeder delte den 16-årige efterfølgende på nettet via mails og fildelingstjenester, og derfor blev han dømt for i flere tilfælde at have delt børnepornografisk materiale.

Endelig blev den 16-årige dømt for at have været i besiddelse af børnepornografiske billeder og videoer.

Erkendte krænkelser

Da retssagen begyndte tirsdag ved Retten i Hjørring, erkendte den 16-årige store dele af anklagepunkterne mod ham. Han erkendte blandt andet overgrebet på den 14-årige samt at have taget de mange billeder af drengene i omklædningsrummet.

Han afviste dog, at billederne havde en karakter af blufærdighedskrænkelse, som anklagemyndigheden påstod.

Der blev nedlagt navne- og referatforbud under retssagen af hensyn til de mindreårige drenge, der er blevet krænket, og derfor får offentligheden ikke mulighed for at kende den 16-åriges forklaring.

Udover den betingede fængselsdom og at sagen skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet, fik den 16-årig forbud mod at opholde sig steder med børn og unge under 18 år i en periode på tre år, oplyser Mette Bendix.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.