16-årig erkender seksuelle krænkelser i svømmehal

VENDSYSSEL:En blot 16-årig dreng erkender en del af de anklager om seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser af drenge i en svømmehal i Vendsyssel, som han er tiltalt for.

Det kom frem i Retten i Hjørring, da retssagen mod den 16-årige begyndte tirsdag.

Her er drengen tiltalt for 34 forhold der - udover tre forhold om udbredelse af børneporno på nettet - alle relaterer sig til to svømmehaller i Vendsyssel og som er sket fra januar til august 2020.

I sagens to mest alvorlige forhold er den 16-årig tiltalt for at have tvunget to 14-årige drenge til andet seksuelt forhold end samleje i et omklædningsrum.

Den 16-årige erkender det ene tilfælde af seksuelt overgreb, men nægter det andet. Her erkender han dog blufærdighedskrænkelse af drengen.

Derudover er han tiltalt for flere blufærdighedskrænkelser ved at have taget flere tusinde billeder af flere drenge - både under 18 år og under 15 år - som han efterfølgende delte på nettet via mails og fildelingstjenester.

Her erkender den 16-årige de faktiske forhold - altså at have taget billederne - men han nægter at der er tale om blufærdighedskrænkelse.

De mange tusinde billeder af drengene fra svømmehallen blev efterfølgende delt via mails og fildelingstjenster

Og her erkender den 16-årige også de fleste forhold, men også her er der også kun tale om en delvis erkendelse, da han nægter at der er tale om blufærdighedskrænkelse i det omfang, som anklagemyndigheden påstår.

Endelig erkendte den 16-årige, at han havde været i besiddelse af børnepornografisk materiale, som blev fundet på hans telefon og computer, ligesom han også erkendte at delt materialet på nettet.

Der blev nedlagt navne- og referatforbud under retssagen af hensyn til de mindreårige drenge, der er blevet krænket, ligesom store dele af sagen vil køre for lukkede døre. Derfor får offentligheden ikke lov at høre den 16-åriges forklaring i retten.

Der er afsat to dage til sagen, og der forventes at falde dom onsdag.