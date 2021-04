17.000 nordjyder har fået første stik med vaccine fra AstraZeneca: Sådan er deres situation lige nu

NORDJYLLAND:De 17.000 nordjyder, der har fået første vaccination mod covid-19 med den omdiskuterede vaccine fra AstraZeneca, må vente endnu uge på at få svar på de mange spørgsmål, der rumsterer, efter vaccinen blev sat på pause.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, meddelte onsdag, at man ser en mulig forbindelse mellem AstraZenecas covid-19 vaccine og sjældne tilfælde af usædvanlige blodpropper. Storbritannien vil så vidt muligt undgå at anvende AstraZeneca-vaccine tíl personer under 30 år, oplyser det britiske lægemiddeltilsyn ifølge Reuters.

Det er uvist, om meldingen fra EMA får indflydelse på de danske myndighederne holdning til vaccinen.

Det er primært frontpersonale, der er vaccineret første gang med AstraZeneca, og de er naturligt nok optaget af, hvorvidt de skal have AstraZeneca-vaccinen helt ud af kroppen, før de evt. kan modtage to nye stik med en anden vaccine, hvis danske myndigheder beslutter, at AstraZenaca helt skal droppes. Eller om de blot kan få andet stik med en ny vaccine.

De samme overvejelser gør sig gældende, hvis de ikke ønsker at modtage 2. stik med AstraZeneca-vaccinen, selvom det skulle blive muligt.

Firmaet AstraZeneca har for nylig ændret navnet på sin covid-vaccine til Vaxzevria. EMA understreger, at fordelene ved AstraZenecas covid-19 vaccine klart overgår ulemperne, men at de usædvanlige blodpropper skal registreres som en meget sjælden bivirkning ved vaccinen.

Svar i næste uge

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at forholde sig til de mulige scenearier, der kan opstå, hvis myndighederne vælger helt eller delvist at stoppe brugen af vaccine fra AstraZeneca, eller hvis bekymrede borgere selv fravælger 2. stik med vaccinen.

"Der er en lang række endnu uafklarede spørgsmål, som vi først vil kunne give svar på i næste uge", lyder det i et skriftligt svar fra Sundhedsstyrelsen til NORDJYSKE.

25. marts besluttede Sundhedsstyrelsen, at de mulige bivirkninger i form af blodpropper skal undersøges nærmere, og man forlængede derfor pausen for brug af AstraZeneca med tre uger, til torsdag 15. april.

Overfor NORDJYSKE fastslår Sundhedsstyrelsens pressetjeneste følgende:

Hvis vaccinen fra AstraZeneca ...

- ... tages i brug igen til hele befolkningen, vil alle, der har modtaget første stik, blive tilbudt andet stik.

- ... tages i brug igen til en del af befolkningen (fx borgere over 65 år), vil alle, der har modtaget første stik, og som tilhører denne del af befolkningen, blive tilbudt andet stik.

- ... ikke tages i brug igen, vil alle, der har modtaget første stik med covid-19 Vaccine AstraZeneca, blive tilbudt færdigvaccination med en anden vaccine

Om det sidste betyder, at man kan nøjes med at få sit andet stik med en anden vaccine, eller skal begynde forfra med to nye stik for at være dækket ind, er der endnu ikke en kommet en officiel melding på.

"Det bliver meldt ud i næste uge – hvis beslutningen bliver at stoppe med brug af AstraZeneca", lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der ikke kan oplyse hvilken vaccine, det i givet fald vil dreje sig om, da det afhænger af fremtidige vaccineleverancer.

"Det er også endnu for tidligt at sige, hvilket tidspunkt færdig-vaccination kan finde sted", lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Samme vaccine

Af indlægssedlen til AstraZenecas covid-vaccine fremgår, at andet stik skal foretages med den samme vaccine. Ved udfærdigelse af indlægssedlen har man imidlertid ikke taget højde for det uventede scenarie, at vaccinen evt. ikke længere er til rådighed.

Det er altså ikke muligt at få svar på, hvorvidt anbefalingen om samme vaccine til de to stik blot gives, fordi det er optimalt at få samme vaccine begge gange, eller om der kan være en risiko forbundet med at skifte til en anden vaccine - og om der i så fald skal holdes en længere pause.

Overlæge Jan Nybo, chef for Region Nordjyllands covid-19-indsats, henviser til Sundhedsstyrelsen, hvad angår de fleste af NORDJYSKEs spørgsmål relateret til AstraZeneca.

På eet punkt er Jan Nybo dog mere klar i spyttet end styrelsen, nemlig hvad angår muligheden for at "blande vacciner" - altså lade dem, der har fået deres første stik med AstraZeneca, modtage 2. stik med en anden vaccine, hvis AstraZeneca helt udgår, eller hvis de ikke ønsker den.

”Det kan man ikke, og det gør man ikke”, lyder det i et skriftligt svar fra Jan Nybo.

Men på spørgsmålet om, hvorvidt de vaccinerede skal holde en pause, så de får AstraZeneca-vaccinen ud af kroppen, inden de evt. begynder ”forfra”, med en anden vaccine, henviser regionen til Sundhedsstyrelsen, som altså ikke ønsker at besvare spørgsmålet før i næste uge.

Også de nordjyder, der blev inviteret til vaccination med AstraZeneca men fik aflyst deres tid, inden de nåede at komme i gang, må væbne sig med tålmodighed. Det er uklart, hvornår de kan ventes vaccineret, og Sundhedsstyrelsen oplyser, at de vil få besked, når de igen har mulighed for at booke tider, hvad enten det bliver med AstraZeneca eller en anden vaccine.

Region Nordjylland kan ikke oplyse hvor mange borgere der har fået aflyst deres tid til 1. stik med AstraZeneca-vaccinen.