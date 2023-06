Politi søger vidner til anmeldt voldtægt af 17-årig til traktortræk

AARS:Nordjyllands Politi modtog lørdag 24. juni 2023 kl. 00.06 en anmeldelse om en voldtægt, der var sket cirka en halv time tidligere på Messevej i Aars, hvor der på det pågældende tidspunkt var et traktortræk-arrangement i gang.

Her anmeldte en 17-årig kvinde, at hun var blevet voldtaget af to jævnaldrende mænd i et læhegn i det sydvestlige hjørne af pladsen. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet kunne ganske hurtigt efter anmeldelsen anholde to unge mænd, der begge er under 18. Anholdelsen skete klokken 03.24 samme nat. Begge de to anholdte nægter sig skyldige.

- Vi har på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger i sagen til offentligheden vedrørende selve voldtægten. Det er af hensyn til selve efterforskningen og til offeret. Det beder vi om forståelse for, siger efterforskningslederen, politikommissær Mikkel Brügmann, fra Nordjyllands Politi i Hobro.

Fordi den anmeldte voldtægt blev begået i forbindelse med et større offentligt arrangement, så kan der have været tilskuere, der har bemærket noget, der har betydning for efterforskningen. Så har man set eller hørt noget i tidsrummet fra klokken 23.30 fredag 23. juni og frem, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.

Nordjyllands Politi oplyser, at der er blevet delt en video, som viser noget af episoden, og dette er en del af efterforskningen.

- Vi opfordrer på det kraftigste til, at såfremt man har modtaget denne video, straks sletter den, og at man naturligvis ikke deler videoen videre, da det vil være strafbart, siger Mikkel Brügmann.