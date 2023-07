17-årig dømt for indbrudsrække i kirker

HJØRRING:Torsdag blev to personer ved Retten i Hjørring dømt for en række indbrud i kirker i Vendsyssel, hvor der primært blev stjålet designerstole fra Børge Mogensen.

En 17-årig mand blev idømt fem måneders betinget fængsel for indbrud i seks kirker, et indbrud i et sommerhus samt et forsøg på indbrud i en kirke, som alle fandt sted mellem 9. og 18. august 2022. Ved indbruddene blev der blandt andet stjålet en større mængde designerstole.

Desuden blev en 21-årig kvinde idømt 30 dages betinget fængsel for et tilfælde af indbrud i en kirke - nemlig indbruddet i Furreby Kirke 18. august.

Det var det indbrud, der førte politiet på sporet af tyvene. De to blev begge dømt for indbruddet i Furreby Kirke, mens den 17-årige altså også blev dømt for en række øvrige indbrud.

Indbruddene blev begået sammen med to øvrige personer, som i februar blev dømt for indbruddene.

21-årig ville frifindes

Den 17-årige erkendte sig skyldig i indbruddet i kirken i Furreby, men nægtede sig skyldig i de øvrige forhold. Han ønskede ikke at afgive forklaring i retten.

I dommen mod den 17-årige lagde retten blandt andet vægt på, at en af medgerningsmændene havde forklaret, at den 17-årige deltog i indbruddene, og han havde foretaget en række internetsøgninger på kirker. Desuden blev der lagt vægt på, at den 17-åriges telefon i flere tilfælde havde befundet sig i nærheden af de indbrudsramte kirker i de tidsrum, hvor indbruddene blev begået.

Anklageren procederede for en straf på otte måneders fængsel, hvor af noget skulle gøres ubetinget, men retten valgt at dømme den 17-årige fem måneders betinget fængsel.

Den 21-årige kvinde nægtede sig skyldig i det tyveri, hun var tiltalt for. I retten forklarede hun, at hun befandt sig i det køretøj, som blev benyttet under indbruddet, og at hun var med ude ved kirken, da indbruddet skete, men at hun ikke var vidende om, hvad der skulle foregå.

Den forklaring valgte retten at tilsidesætte.

Tip fra borger



De to dømte blev anholdt den 18. august 2022, efter at en borger havde overværet indbruddet i kirken i Furreby og efterfølgende underrettede politiet.

Borgeren noterede nummerpladsen ned på det køretøj, som indbrudstyvene kørte i, og det gjorde, at politiet kunne finde frem til den 17-årige og den 21-årige, som blev anholdt sammen med de to personer, som også er dømt for indbruddene. Adressen, hvor anholdelsen fandt sted blev ransaget, og her fandt politiet en række stole fra kirken i Furreby.

Indbruddene blev begået i kirker i Vittrup, Furreby, Jelstrup, Lemming, Bevtoft og Sindal.

Udover fængselsdommen skal den 17-årige desuden have sin sagt behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Både en 17-årige og den 21-årige valgte at modtage deres domme.