17-årige Mathilde var indlagt med knoglekræft, men der var særligt ét lysglimt i mørket

“Men mor, kan jeg dø af det?”

Spørgsmålet kommer fra 15-årige Mathilde Lindberg.

Hun har lige fået at vide, at hun har kræft.

Hun lå på sofaen og så fjernsyn, da både mor og far kom ind ad døren. De så begge alvorlige ud i ansigtet.

Hun vidste ikke, at forældrene havde været på sygehuset for at få svar på,...