19-årig havde 182 ulovlige kanonslag derhjemme

KLARUP:Torsdag aften slog betjente fra Operativ Efterforskning ved Nordjyllands Politi til mod en 19-årig mands adresse i byen Klarup syd for Aalborg.

Her fandt politifolkene 182 kanonslag, som den unge mand ikke var i lovlig besiddelse af, ligesom de heller ikke var opbevaret korrekt.

Ransagningen skete på baggrund af et tip fra en borger, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse om fangsten af de mange ulovlige kanonslag.

Der venter nu den 19-årig mand en større bøde for forholdet

Lederen af Operativ Efterforskning ved Nordjyllands Politi, politikommissær Per Jørgensen, fortæller i pressemeddelelsen, at politiet i december måned vil have et særligt fokus på ulovligt fyrværkeri.

- Vi vil på det kraftigste opfordre til, at man hverken køber eller opbevarer ulovligt fyrværkeri. At man får en bøde er en ting, men det er også særdeles farligt for en selv og for andre at opbevare det. Så: Lad være, Det handler om vores sikkerhed, siger Per Jørgensen i pressemeddelelsen.

Fyrværkeri må kun lovligt sælges fra den 15. december til 31. december. Og det er kun lovligt at fyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar. Resten af året er brugen af fyrværkeri ulovligt.