19 hunde reddet - gik rundt i uhumsk stue med afføring

HJALLERUP:Nordjyllands Dyreinternat ved Hjallerup har fået nye beboere beboere: 14 hunde, heraf flere hvalpe, som har levet under, hvad Dyrenes Beskyttelse betegner som "kummerlige forhold".

De mange hunde blev hentet hos en jysk hundeejer, der ikke længere kunne tage vare på dem.

Stue med afføring

Hundene gik i en uhygiejnisk stue med afføring på gulvet, og det var nødvendigt at gribe ind, understreger Dyrenes Beskyttelse.

Derfor rykkede Dyrenes Beskyttelse ud med særlige dyre-redningsbiler og hentede i alt 22 hunde på stedet - med accept fra hundeejeren.

- Det var en meget ansvarlig og samarbejdsvillig ejer, vi mødte. Hundene blev hurtigt overdraget til os, så vi kunne komme i gang med det store dyreværnsarbejde, siger Karina Fisker, leder af Nordjyllands Dyreinternat ved Hjallerup, i en pressemeddelelse.

Hundene var urolige og nervøse, da de blev hentet. Nu håber Dyrenes Beskyttelse, at dyrene kan komme ud i nye, trygge hjem. Foto: Dyrenes Beskyttelse,

Af princip vil Dyrenes Beskyttelse ikke oplyse, hvor i Jylland hundene blev hentet, da man ikke ønsker at hænge hundeejeren ud.

14 af hundene blev bragt til dyreinternatet i Nordjylland, fem til et dyreinternat ved Brande i Midtjylland, mens tre hunde var i så dårlig forfatning, at de måtte aflives.

- Hundene var urolige og nogle af dem også frygtsomme og nervøse, da vi hentede dem, men det lykkedes os i fællesskab at få dem med i dyre-redningsbilerne, fortæller Karina Fisker fra Nordjyllands Dyreinternat. Hun tilføjer:

- Når selve redningen er overstået, venter et stort arbejde med dyrlægetjek, sundhedsvurdering og et til tider meget stort arbejde med hundenes mentale tilstand. For nogle af hundene kræver det en lang proces med træning og socialisering, så de kan blive trygge i deres nye hjem uden deres oprindelige flok, tilføjer hun.

For planen er, at hundene skal ud i private hjem for at få et bedre liv i trygge rammer.

De hentede hunde gennemgår et grundigt sundhedstjek hos Nordjyllands Dyreinternat. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Ifølge dyreværnschef Yvonne Johansen fra Dyrenes Beskyttelse har de flere gange oplevet, at nogle hundeejere får så mange hunde og hvalpe, at de ikke længere kan tage vare på dyrene. Og de pressede hundeejere kan ofte have svært ved selv at række ud om hjælp.

- Som udgangspunkt er det ofte andre bekymrede borgere, som henvender sig til os i disse sager, siger Yvonne Johansen.