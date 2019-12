19 nye jule-indbrud på et døgn i Nordjylland

NORDJYLLAND:Indbrudstyvene har tilsyneladende suspenderet juleferien og går fortsat på "job". I hvert fald har Nordjyllands Politi registreret yderligere 19 indbrud det seneste juledøgn.

- Fra 25. december klokken 07 til 26. december klokken 07 har vi registreret 19 anmeldelser om indbrud i vores politikreds, oplyser vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

De seks af disse indbrud er i villaer, et er sket i en lejlighed og de øvrige 12 er sket i garager, udhuse, kælderrum, virksomheder og altså ikke i deciderede beboelser, fortæller vagtchefen.

Det forudgående døgn - altså fra 24. december til 25. december blev der i Nordjyllands Politikreds registreret 26 indbrud, der fordeler sig på 16 indbrud i villaer og lejligheder, syv indbrud i fritids- og sommerhuse samt tre indbrud i erhvervsejendomme.

Det betyder, at det samlede antal registrerede indbrud hos Nordjyllands Politi i de to juledøgn er nået op på 45.

Antallet af indbrud har de seneste år i juledagene varieret en del i Nordjylland med 73 i 2016, 67 i 2017 og 87 i 2018.

I Thisted og på Mors, der hører under Midt- og Vestjyllands Politi, har der siden 20. december været blot en enkelt anmeldelse om indbrud hvert sted.

- Men indenfor det seneste to døgn har der ikke været nogen anmeldelser, lyder det fra vagtchef Carsten Henriksen.

På landsplan er der indtil nu registreret 630 anmeldelser om indbrud, oplyser Rigspolitiet 2. juledag.

Antallet er lavere end sidste år, men svarer nogenlunde til niveauet for tidligere år.

Hårdest ramt er borgere i Nordsjælland og Østjylland. I den sidstnævnte politikreds er det dog lykkedes for betjente at anholde en mistænkt indbrudstyv. I et grundlovsforhør 2. juledag er han blevet varetægtsfængslet i fire uger, oplyser politiet.

I bunden af statistikken ligger Bornholm. Her har ingen borgere anmeldt indbrud. Derefter kommer Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi samt Københavns Politi.