20-årig fængslet for at slå mand med økse

AALBORG:En 20-årig mand er torsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger ved retten i Aalborg.

Manden blev anholdt torsdag eftermiddag, da en større politistyrke rykkede ud til en adresse ved Mariendal Mølle på Hobrovej i Aalborg, hvor to mand var kommet op at slås.

Efterfølgende blev den 20-årige mand sigtet for at have truet en 51-årig mand, have slået ham flere gange med en økse - blandt andet i brystet - og så for at have været i besiddelse af øksen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, men anklager fra Nordjyllands Politi, Linda Vestergaard oplyser, at manden nægtede sig skyldig i sigtelsen og efter grundlovsforhøret tog forbehold for at kære fængslingen til landsretten.

På grund af de lukkede døre ved grundlovsforhøret er det ikke kommet frem, hvad de to mænd skændtes om, og hvor de ellers har slået på hinanden med øksen.

Men ifølge politikommissær Carsten Straszek, der efterforsker slagsmålet, er der efter politiets opfattelse tale om et internt opgør, der ikke kan relateres til bander.

I forbindelse med opgøret blev både den 20-årige og 51-årige ramt af slag fra en økse. Begge blev kørt til skadestuen, hvor den 20-årige efterfølgende blev anholdt af politiet.