20-årig kendt skyldig i hammerdrab

HJØRRING:Det var overlagt drab, da en 20-årig mand slog sin 53-årige far brutalt ihjel med en hammer 24. juli sidste år på Lonesvej i Hjørring.

Det har nævningetinget ved Retten i Hjørring afgjort fredag eftermiddag.

Den 20-årige har ved et tidligere retsmøde kendt, at han flere gange slog sin far med en hammer og efterfølgende strammede et bælte om hans hals.

Han har dog hele tiden hævdet, at der var tale om nødværge - altså selvforsvar, fordi faren startede med at angribe ham ved at tage fat om den 20-åriges hals i raseri over at have fundet en joint og noget kokain i sønnens jakkelomme.

Det mente Retten i Hjørring dog ikke var tilfældet og kendte den 20-årige mand skyldig i drabet.

Hvilken straf den 20-årige skal have for drabet på sin far afgøres onsdag.