20-årig misbrugte igennem flere år sin mindreårige plejesøster

VENDSYSSEL:En 20-årig mand er blevet idømt en behandlingsdom på ubestemt tid for at have misbrugt en mindreårig pige seksuelt over en periode på fem år.

Det oplyser anklager Mikkel Holdensgaard.

Overgrebene fandt sted fra 2013 til 2018 i en plejefamilie, hvor den 20-årige var anbragt sammen med pigen, der var mellem syv og 11 år, da overgrebene skete.

I Retten i Hjørring erkendte den 20-årige sig skyldig i det, han kunne huske fra episoderne. Det var nemlig ikke alt det, han var tiltalt for, han kunne huske.

Han blev dog fundet skyldig i samtlige anklager mod ham, fortæller Mikkel Holdensgaard.

Den 20-årige er fundet sindssyg i gerningsøjeblikket, og derfor blev han idømt en behandlingsdom.

Han modtog dommen.