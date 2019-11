20-årige Sara vil give flygtninge en stemme: - Jeg blev fascineret af, at jeg faktisk kunne gøre noget

AALBORG:- Det hele startede med flygtningestrømmen i 2015, hvor jeg var meget bekymret. Men samtidig blev jeg fascineret af, at jeg faktisk kunne gøre noget. Det var det, der drev mig til at starte, fortæller Sara Breko, der blot er 20 år gammel.

Her kan du se et videoportræt af Sara Breko:

Hun taler om foreningen DFUNK, der står for Dansk Flygtningehjælp Ungdom. En forening, som Sara Breko har været en del af siden 2015 - og hvis nordjyske afdeling hun nu er forkvinde for.

- Helt personligt vil jeg rigtig gerne gøre noget for kvinder med anden etnisk baggrund. De skal have lov til at være ambitiøse, skal have lov til at drømme, skal have lov til at arbejde sig frem, siger Sara Breko. Foto: Torben Hansen

Og en forening, hun har store drømme for.

- Min drøm er, at DFUNK som organisation skal være kendt i folkemunde. Og så skal DFUNK have lov til at sætte en politisk retning. Vi skal have en politisk stemme i hele flygtningedebatten.

Sara Breko er født i Danmark, men hendes forældre er fra Irak. De flygtede til Danmark i 1997. Foto: Torben Hansen

- Og helt personligt vil jeg rigtig gerne gøre noget for kvinder med anden etnisk baggrund. De skal have lov til at være ambitiøse, skal have lov til at drømme, skal have lov til at arbejde sig frem. Det vil jeg virkelig gerne sætte en retning for, siger Sara Breko.