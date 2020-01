20 unge nordjyder dømt i Umbrella-sag - nye sager på vej

NORDJYLLAND:20 unge nordjyder mellem 18 og 24 år er ved Retten i Aalborg blevet dømt for at have delt en sexvideo af en dengang 15-årig pige i den omfattende Umbrella-sag.

17 af de unge er idømt betingede fængselsstraffe mellem 10 og 40 dage for udbredelse af børneporno. To af de unge blev idømt bøder på 3000 kroner for blufærdighedskrænkelse, mens en enkelt afventer strafudmålingen.

Det oplyser anklager Mette Bendix.

Dommene fra Retten i Aalborg er foreløbigt de sidste nordjyske sager i det store Umbrella-kompleks.

Det er "Umbrella-sagen"

I november blev otte nordjyder mellem 18 og 22 år dømt i sagskomplekset ved Retten i Hjørring, og på landsplan har over 1000 unge været sigtede.

Umbrella-sagen begyndte i 2015, hvor den 15-årige pige opdagede, at videoer med seksuelle optagelser af hende florerede på nettet, efter en et privat hjem i Nordsjælland.

Fra marts 2015 indtil efteråret 2017 blev videoen delt med over 4.700 personer på Facebook og i Messenger.

Herefter rullede sagen i offentligheden, og i januar 2018 blev over 1000 unge ville sigtet for at have delt sex-videoen.

Flere sager på vej

De mange sigtelser er ved at være nået igennem retssystemet, men Umbrella-sagerne slutter ikke her.

Efter over 1000 unge var blevet sigtet og der var stor fokus på sagen i offentligheden, så fortsatte delingen af videoen nemlig.

Det førte til 148 nye sigtelser - og heriblandt er der også nordjyder.

Hvornår de sidste nordjyske sager i anden omgang af Umbrella-sagen kommer for retten er endnu uvist.