2021 ikke aflyst endnu: Nordjyske arrangører er optimistiske for næste år

NORDJYLLAND:Siden marts har der været mange, der gerne ville kunne se i en krystalkugle, hvornår verden igen kommer til at ligne noget af det, som den var før covid-19-pandemien.

Svaret lader stadig vente på sig, men med udsigten til vacciner, der er lige på trapperne, er der håb at spore – også hos de store nordjyske arrangører, der har måtte se tilbage på et år uden gæster, tilskuere og publikummer. Manglende afklaring holder dem dog ikke tilbage fra planlægningen af næste års store begivenheder.

- Vi arbejder og tror på en festival i fuldt format, dog efter de restriktioner, der måtte gælde. Det er klart, vi sætter hverken sikkerhed, ansvarlighed eller forsvarlighed over styr, forsikrer Peter Møller Madsen, der er talsmand og festivalleder for Nibe Festival.

Netop sikkerheden er et vigtigt aspekt i de nordjyske arrangørers planlægning, men er også et af de områder, hvor der er stor uvished. For med et halvt års tid til, er det stadig tidligt at spå, hvordan situationen ser ud.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at der bliver marked i 2021. Vi er ikke i nærheden af at aflyse noget. På ingen måde, siger Stefan Jacobsen, der er næstformand i markedsudvalget ved Hjallerup Marked.

I Thisted melder Thy Rock, at de også er fortrøstningsfulde for næste år, og hos Aalborg Karneval er man også i arbejdstøjet og i gang med planlægningen af alle tre arrangementer ved et karneval i 2021.

- Når vi siger, vi stadig satser på at lave karneval, så handler det jo om, at vi satser på at lave karneval, i så stort et omfang vi kan, i forhold til det som myndighederne tillader, siger Mette Bugge der er talsmand og bestyrelsesformand for foreningen Aalborg Karneval.

Temaet for næste års karneval bliver ”Når jeg bliver stor…”. Et tema, der egentlig var tiltænkt det aflyste karneval i 2020. Arkivfoto: Martin Damgård

Hvilken form er stadig uvist

Selvom de arrangører, som NORDJYSKE har talt med, er optimister, er de heller ikke naive. Verden har forandret sig, og selvom der er en vaccine lige på trapperne, er det stadig uvist, hvordan restriktioner og smittetryk ser ud om et halvt år. Derfor bliver der også brugt en del tid på at planlægge ud fra forskellige, tænkelige scenarier.

- På den ene side er alt oppe i luften, men på den anden side, så sidder vi ikke med hænderne i skødet. Vi sidder og justerer planerne fra uge til uge og fra dag til dag. Det har vi sådan set gjort siden marts. Så hvis der bliver åbnet op, i et omfang så vi kan holde et karneval, så er vi klar til at holde et karneval, fortæller Mette Bugge.

I Nibe vil man ikke afholde festival for enhver pris, fortæller festivallederen. Hvis ikke man kan gennemføre noget, der ligner en festival, bliver der ikke nogen festival.

- En ting er helt sikkert, vi kommer ikke til at holde en lousy, nedgraderet Nibe Festival. Vi går efter stadig at kunne se vores produkt, koncept og ikke mindst vores publikum i øjnene, og stadig have fokus på, at Nibe er noget helt ekstraordinært. Vi kommer ikke til at holde et arrangement, som vi ikke kan stå ved, på den ene eller anden måde. Der går vi ikke på kompromis, fortæller han.

Ifølge festivallederen vil de i så fald lave et andet kulturtilbud, som også kunne indebære koncerter, men det vil ikke blive pakket ind som en festival.

I Hjallerup har man flyttet flere af de spillende kunstnere fra sidste års program til 2021, ligesom flere af kræmmerne er gengangere, der har deres faste pladser. Ifølge næstformanden ser det allerede nu bedre ud end for bare en måned siden på grund af de kommende vacciner. Og selvom markedet har sparret med andre i branchen omkring mulige alternative løsninger, så kan de ikke melde ud endnu, hvordan markedet kommer til at køre til sommer.

- Man famler lidt i blinde, og vi kan alle lave en seks-otte planer, og det bliver højst sandsynlig en niende plan, vi ender med. Vi ved ikke reelt, hvad der kommer til at ske, siger Stefan Jacobsen fra Hjallerup Marked.

Made in Denmark håber på at kunne få tilskuere ind til deres store golfturnering. Intet er dog sikkert endnu, og derfor er billetterne heller ikke sat til salg. Arkivfoto: Torben Hansen

Venter med billetsalget

I Himmerland kan golfturneringen Made in Denmark heller ikke melde meget konkret ud. Turneringen, der er en del af Europa Touren, skal efter planen spilles i slutningen af maj. Typisk er der knap 80.000 tilskuere fordelt over ugen, når turneringen står på – men selvom der er under et halvt år til, der billetterne stadig ikke sat til salg.

- Vores plan er ikke at starte et egentligt billetsalg, før vi har en klarhed om hvordan og hvorledes. Vi er nødt til at afvente og se, hvornår samfundet igen åbner. Lige nu har vi ingen konkrete planer om at starte et billetsalg, fortæller den presseansvarlige Flemming Astrup.

Han fortæller, at det i høj grad er forsamlingsloftet, der kommer til at sætte en grænse for turneringen. For da turneringen af en del af Europa Touren skal der både være plads til blandt andre spillere, caddies, dommere, TV-folk og de frivillige, der tilsammen udgør knap 800 mennesker.

Og selvom golfturneringer her i efteråret har været afviklet uden publikum, håber arrangøren på, det ikke bliver nødvendigt i Himmerland til maj.

- Vi arbejder med alle mulige forskellige scenarier. Selvfølgelig vil vi helst have tilskuere ind. Ingen ønsker at lave noget uden tilskuere. Dels er de selvfølgelig en del af økonomien, men mest af alt er tilskuerne det, der tegner hele stemningen og er en del af vores DNA.

Northern Winther Beat lige på trapperne

I Aalborg har festivalen Northern Winther Beat slet ikke så lang en tidshorisont som de andre. Festivalen skal nemlig afholdes allerede i slutningen af januar.

- I marts kunne vi godt se, hvor tingene bar hen ad. Vi kunne også se, at festival som vi plejede at lave den ikke ville blive mulig. Vi turde ikke satse på, at tingene var normaliseret så hurtigt, fortæller Mads Mulvad, der er kunstnerisk leder på Studenterhuset.

Studenterhuset er hovedansvarlige arrangør, men festivalen planlægges i samarbejde med Huset i Hasserisgade og Café 1000fryd.

- Vi tog også en beslutning om at gennemføre en mindre udgave af festivalen, hvor der er skåret ned på antallet af kunstnere og et begrænset antal billetter til salg. Det er den model, vi har arbejdet ud fra siden sommeren.

Ifølge Mads Mulvad er kræfterne bag festivalen fortrøstningsfulde, men holder især øje med udviklingen i de internationale rejserestriktioner, da flere af kunstnerne kommer fra udlandet.

I alt kommer omkring 10 navne til at spille på festivalen, der udelukkende kommer til at bestå af koncerter med siddende publikum. Og dem er der markant færre af i år. Normalt har festivalen 6-700 billetter til salg, denne gang er der kun 150.

- Det bliver en anden type festival, men super eksklusiv for de få, der kommer til at opleve det.