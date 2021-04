21-årig Vejgaard-dreng er rollemodel blandt somaliere

En landsholdsudtagelse og en superligadebut var med til at gøre det klart for den 21-årige Vejgaard-dreng Hamse Hussein, at han er en rollemodel i det somaliske miljø i Danmark.

Det ansvar er han parat til at tage på sig over for andre unge, selvom tingene ikke kører optimalt lige nu for den klubløse fodboldspiller.

I foråret 2020 spillede Hamse Hussein professionel fodbold i Hobro IK. Coronaen var lige brudt ud og spillerne sendt hjem, da han en dag fik en mail fra det somaliske fodboldforbund. Den overraskede fodboldspiller kunne læse sig til, at forbundet havde fulgt ham i nogen tid og gerne ville have ham med på landsholdet. A-landsholdet.

- Det var meget stort for mig - og især min familie. Kæmpestort, siger Hamse Hussein.

Men det var større end det.

Overrasket