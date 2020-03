22-årig skal i fængsel for at sprøjte med peberspray samt slå og sparke offer

BRØNDERSLEV/HJØRRING:En 22-årig nordjysk mand skal fire måneder i fængsel. Det afgjorde Retten i Hjørring torsdag eftermiddag, da manden blev dømt for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter.

Manden blev dømt for, sammen med tre-fire andre personer, der aldrig er fundet, at have sprøjtet peberspray i ansigtet på en midaldrende mand, have spændt ben for ham og herefter have tildelt ham flere slag med knyttet næve samt flere spark i hovedet og på kroppen. Det skete mens manden blev holdt fast.

Den midaldrende mand brækkede blandt andet venstre ankel og flækkede venstre øjenbryn, og måtte behandles for flere skader.

Volden skete i Brønderslev den 12. maj i 2018.

Frikendt for trussel med kniv

Anklager, Katja Gram, havde ønsket syv til otte måneders ubetinget fængsel, da den 22-årige også var tiltalt for at have forsøgt at skære den midaldrende mand i halsen med en kniv, men at dette var mislykkedes. Det fandt retten dog ikke beviser for i vidnernes forklaringer, og derfor endte retten med at dømme den 22-årig mand de fire måneders ubetinget fængsel.

Manden udbad sig betænkningstid til at anke dommen, hvor han har erklæret sig uskyldig. Ønsker han at anke dommen, skal det ske indenfor 14 dage.