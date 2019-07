22-årig sparkede gravid kæreste i maven og truede hende på livet

AALBORG: En 22-årig nordjysk mand er blevet idømt et års ubetinget fængsel for fem tilfælde af vold mod sin kæreste - en 28-årig kvinde, der i tre af voldstilfældene havde været gravid.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Mathias Andersen, Nordjyllands Politi.

Den 22-årige havde i flere af voldstilfældene ramt kvinden i maveregionen dels med spark, dels med knytnæveslag.

Volden - hvoraf det ene tilfælde var at betragte som grov vold - blev begået i en periode strækkende sig fra 20. oktober 2018 til 20. maj 2019. I de tre første voldelige sammenstød var kvinden gravid.

De fire første tiltalepunkter var der tale om vold efter den såkaldt almindelige voldsparagraf 244, mens der i det sidste tilfælde var tale om den grove voldsparagraf 245.

Pude mod ansigtet

Her havde den 22-årige ifølge anklageskriftet slået hende med flad og knyttet hånd i hovedet og på kroppen, sparket hende på kroppen, bidt hende i hovedet og på kroppen, presset sin hånd og en pude mod hendes ansigt og fastholdt den der i en del tid, ligesom han - da kvinden i første omgang undslap ham - havde indhentet hende og væltet hende omkuld og fastholdt hende.

Det var efter det sidste overfald, at kvinden gik til politiet og anmeldte manden.

Den 22-årige var også tiltalt for efter den sidste voldsepisode at have truet kvinden på livet ved ifølge anklageskriftet at sige, at hun skulle "forberede sin mor på, at moderen kunne finde hende i to dele", såfremt hun anmeldte volden.

- Manden erkendte sig delvist skyldig i de tre første forhold af vold, hvor han sagde, at han havde slået hende nogle enkelte gange. mens han nægtede de sidste tiltalepunkter. I de to sidste tilfælde hævdede manden, at de havde været lige gode om det, idet de efter hans opfattelse sloges med hinanden. Han nægtede truslerne, forklarer Mathias Andersen.

Tævet gul og blå

Manden blev dog dømt dels ud fra kvindens forklaring om volden, dels på vidneudsagn, hvor et vidne havde hørt, at det var gået ud over kvinden og i et andet tilfælde et vidne, der havde set en af voldsepisoderne, der skete i en biograf i Aalborg.

Dertil kom lægelige udsagn om de mange skader, kvinden havde, da hun efter det sidste voldstilfælde 20. maj gik til politiet og anmeldte de mange voldsepisoder.

- Her blev der også taget en række billeder, hvor man kunne se, at hun stort set var gul og blå over det hele, fortæller anklageren.

Manden modtog dommen. Han har siddet varetægtsfængslet siden et grundlovsforhør 23. maj, og retten bestemte, at han fortsat skulle være varetægtsfængslet indtil den egentlige afsoning af dommen på et års fængsel kan påbegyndes.