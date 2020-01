228 skadet af nytårsfyrværkeri - færrest i Nordjylland

NORDJYLLAND:228 personer blev behandlet for skader med fyrværkeri nytårsaften og nytårsdag. Region Nordjylland havde færrest ulykker.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Ulykkes Analyse Gruppen under Odense Universitetshospital (OUH), som har samlet tal fra de danske skadestuer og sygehuse.

27 af skaderne er kategoriseret som alvorlige, og ni af dem ramte børn og unge under 18 år.

De alvorlige skader skyldtes primært raketter, batterier, romerlys eller bomberør. I to tilfælde var fyrværkeriet ulovligt.

Antallet af alvorlige skader er lidt lavere end sidste år, hvor der blev registreret 30 alvorlige skader.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi har samme niveau af skader. Vi havde håbet at lande på det halve, siger Jens Lauritsen, der er professor på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

- Omvendt kan vi glæde os over, at antallet af alvorlige skader - herunder de alvorligste øjenskader - er faldet, siger han.

Sådan fordeler fyrværkeriskaderne sig 228 personer kom til skade i forbindelse med fyrværkeri nytårsaften og 1. januar. Det er nogenlunde på niveau med året før. Her følger en oversigt over, hvordan skaderne fordeler sig på landsplan. Tallet i parentes er antal nytårsskader per en million indbyggere i regionen, så man kan sammenligne tallene: * Region Hovedstaden: 74 skader (41). * Region Sjælland: 40 (50). * Region Syddanmark: 47 (39). * Region Midtjylland: 46 (35). * Region Nordjylland: 21 (35). Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen under Odense Universitetshospital/ritzau/

I alt ni personer blev nytårsnat behandlet for øjenskader, viser tal fra Øjenklinikken på Rigshospitalet i Glostrup. Året før var tallet på 22 personer.

To tredjedele af alle de 228 personer, der kom til skade, var under 26 år. Fire ud fem var mænd. Størstedelen brugte ikke beskyttelsesbriller.

- Det virker til at være mændene, der har patent på at synes, at fyrværkeri er sjovt og spændende, så det kommer ikke bag på mig, at mænd kommer oftere til skade, siger Jens Lauritsen.

Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn med fyrværkeri, ærgrer sig over, at antallet af skader ikke er faldet mærkbart på trods af store kampagner fra styrelsen.

- Jeg glæder mig naturligvis over, at antallet af alvorlige skader er historisk lavt - og er faldet for tredje år i træk, siger Lone Saaby, direktør i Sikkerhedsstyrelsen.

- Men jeg er samtidig ret ked af, at der desværre fortsat er så mange, der kommer til skade. Det er bekymrende, at mange børn og unge mænd fortsat ikke bruger briller og holder afstand, siger hun i en pressemeddelelse.

Ud over skaderne nytårsaften og nytårsdag kom tre drenge 2. januar til skade på Fyn, efter at de angiveligt samlede efterladt fyrværkeri op. Den ene af de tre drenge har fået en alvorlig øjenskade.

/ritzau/