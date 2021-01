23-årig kvinde fængsles fire uger mere i sag om påsat brand i gågadelejlighed

En 23-årig kvinde fik onsdag i Retten i Aalborg forlænget sin varetægtsfængsling i yderligere fire uger, sigtet for at have sat ild på en lejlighed i Hobros gågade i december 2020.

Politiet sigter den unge kvinde efter straffelovens paragraf 180 om grov ildspåsættelse, mens retten lagde den mildere paragraf, 180, til grund for varetægtsfængslingen.

Kvinden kærede på stedet kendelsen om fængsling til Landsretten. I samme ombæring kærede hun rettens kendelse om, at hendes mobiltelefon kan blive ransaget af politiet.

Politiet ønsker at tappemobiltelefon for oplysninger, der kan give fingerpeg om kvindens gøren og laden i tiden op til branden.

Det sker som led i efterforskningen af branden, der opstod i en seng i en lejlighed i Hobros gågade, Adelgade, tirsdag 15. december sent om aftenen.

Kvinden forklarede i retsmødet i Retten i Aalborg onsdag, at branden var sket ved et uheld, oplyser politianklager Stine Eriksen, Nordjyllands Politi.

Kvinden bor ikke i lejligheden. Hun befandt sig dér på tidspunktet for branden, fordi en af hendes bekendte bor der, oplyser Stine Eriksen.

Årsagen til branden er ikke endegyldigt fastslået. Resultaterne af de tekniske undersøgelser af brandstedet er ikke færdige, og det kan derfor endnu ikke be- eller afkræftes, om den er påsat.

Selv om man ikke har forvoldt en brand med vilje, kan man godt dømmes for grov uagtsomhed, hvis man burde have indset, at man handlede på en farlig måde, påpeger Stine Eriksen.