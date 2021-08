24-årig dømt for knivstikkeri: Mente det var selvforsvar

AALBORG:To 24-årige mænd er fredag eftermiddag blevet dømt for henholdsvis knivstikkeri og medvirken til knivstikkeri ved retten i Aalborg.

Sammen med en 28-årig mand var de tiltalt for knivstikkeri 10. januar i Nørresundby.

De to forurettede blev stukket forskellige steder på kroppen ad flere omgange.

I retten forklarede de tiltalte, at de forud for knivstikkeriet havde været sammen i en lejlighed. Senere var de fulgtes ad i en bil til adressen i Nørresundby, hvor knivstikkeriet fandt sted.

- De ankommer i bilen, og så er der lidt forskellige forklaringer. En forklaring lød på, at de skulle hente en pige til en fest. Der var også en forklaring om, at de egentlig bare tog derover og forsøgte at være med til festen, siger anklager Christian Jacobsen.

I løbet af morgenen opstod der tumult mellem en gruppe af drengene fra festen og gruppen af de tiltalte. Det endte med, at to blev stukket med kniv.

Knivstikkeriet har intet med den verserende konflikt mellem grupperinger i Aalborg at gøre.

- Vi blev aldrig rigtigt klogere på, hvad der lå bag konflikten. Der kom lidt forskellige forklaringer, men vi fik ikke nogen klar grund til, at det skete, siger anklageren.

Det står efter retssagen ikke klart, om og hvor meget de tiltalte var påvirket.

Mente det var selvforsvar

Manden, som blev dømt for at have stukket de to forurettede med kniv, ønskede ikke at afgive forklaring i retten. I stedet blev afhøringsrapporten, som politiet havde skrevet, brugt.

- Det, der fremgik af den, var, at han mente, det var ham selv, der blev udsat for et overfald, og at han egentlig brugte kniven i en form for selvforsvar eller nødværge, fortæller Christian Jacobsen.

Manden vedkendte sig at have stukket den ene forurettede, men var usikker på, om han havde stukket den anden. Han mente, at der var omstændigheder som slagsmål og nødværge, der gjorde, at han ikke skulle dømmes.

Alligevel modtog han dommen.

Han fik et år og seks måneders ubetinget fængsel.

Manden, som blev dømt for medvirken, erkendte, at han havde været til stede, men påstod, at han ikke havde været klar over, hvad der skete, og at han ikke så noget knivstik. Derfor mente han også, at han burde frifindes.

Han blev idømt 9 måneders ubetinget fængsel for medvirken til et af de to knivstik. Retten vurderede, at han havde været tilstede, da det første knivstik blev givet, og at han efterfølgende også blev på stedet og deltog i den tumult og voldsudøvelse, der fandt sted.

- Så kommer det andet knivstik, som han overværer. Fordi han fortsatte med at være tilstede efter første knivstik, og fordi han også involverede sig i noget vold, vurderede retten, at han er medvirkende til det andet knivstik, siger anklager Christian Jacobsen.

Efter dommen valgte manden at tage betænkningstid.

Begge dømte er tidligere straffet for vold.

Den 28-årige mand, som også var tiltalt, blev frifundet.