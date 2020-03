24-årig nordjyde i Seoul: Det, der sker i Danmark, er flyttet ind i mig

SEOUL:- Det, der sker i Danmark, er flyttet ind i mig.

Magnus Larsen, 24-årig aalborgenser og statskundskabstuderende på Københavns Universitet, holder en lang pause i vores samtale på Skype, før han svarer på mit spørgsmål om, hvor meget coronavirus fylder i hans dagligdag 8000 km fra København.

Siden midten af januar har han boet i Sydkoreas hovedstad Seoul. Her er han praktikant på den danske ambassade, som holder til i en stor kontorbygning centralt i den enorme by side om side med et krydderimarked, nudelbarer og en lang række andre spisesteder.

Efter planen skal den unge nordjyde frem til 1. august kigge på danske muligheder i et land, der for alvor har taget den grønne omstilling til sig.

Indtil videre har noget andet imidlertid fyldt mindst lige så meget.

Coronavirus. Covid-19.

Ny virkelighed