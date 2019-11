24-årig nordjysk kvinde mistænkes for at rejse med flere kilo hårde stoffer

AALBORG:En 24-årig kvinde fra Aalborg-området er efter et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg fredag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Hun er sigtet for at bringe otte kilo af det euforiserende stof MDMA ud af Danmark.

Ifølge anklager Kim Kristensen opbevarede kvinden først de otte kilo stoffer i sit hjem. Derpå smuglede hun stofferne ud af Danmark og videre til et land, som anklageren ikke vil sætte navn på, da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.

Af samme grund kan han ikke videregive kvindens forklaring.

Kim Kristensen oplyser, at den 24-årige nægter sig skyldig, og at hun har valgt ikke at kære varetægtsfængslingen.