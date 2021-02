25-årig forsøgte voldtægt og onanerede foran kvinder

AALBORG:En 25-årig mand er ved Retten i Aalborg blevet dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid for en stribe forskellige forhold, hvor et forsøg på voldtægt var det groveste.

Det oplyser anklager Mette Bendix fra Nordjyllands Politi.

Manden var tiltalt for i alt 12 forskellige forhold.

Det groveste var et forsøg på at tiltvinge sig samleje med en kvinde 25. august 2020, hvor han ved 16.40-tiden antastede den unge kvinde på trappen fra Kunsten op mod Aalborgtårnet nær Kong Christians Allé. Han forsøgte ifølge anklageskriftet at kysse hende på munden og tog hende på hendes bryster.

Derefter væltede han hende omkuld og forsøgte at voldtage hende, men kvinden fik sig kæmpet fri ved at slå ham i hovedet med en pind og sparke den 25-årige i skridtet, ligesom kvinden råbte op og derefter fik sig vristet fri.

Udover tiltalen for forsøg på voldtægt handlede sagen om seks forskellige forhold af blufærdighedskrænkelser, som havde fundet sted i løbet af 2020 flere steder rundt om i landet, blandt andet i Viborg, Hillerød og Skjern.

I alle tilfældene tiltalte han kvinder med seksuelle forslag, og i flere af tilfældene onanerede han også foran kvinderne. I to tilfælde blev han frikendt for blufærdighedskrænkelserne, men ellers blev han dømt efter anklageskriftet.

Den 25-årige har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt for voldtægtsforsøget sidst i august sidste år. Og han forbliver varettægtsfængslet indtil han kan blive indlagt på et psykiatrisk hospital.

Det omfattede også trusler mod politibetjente og et par tilfælde af overtrædelser af færdselsloven smat tyveri af en cykel.