25-årig oprettede selskaber og snød firmaer for millioner

NORDJYLLAND:En 66 sider lang retsmødebegæring med 218 punkter har været på bordet over de to dage, hvor en 25-årig mand har stået anklaget ved Retten i Aalborg.

Og det er sammenlagt et umanerligt stort beløb, den 25-årige var anklaget for at have begået bedrageri for.

- Det er i størrelsen 7-8 millioner kroner, og han har tilstået, konstaterer anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Da sagen sluttede onsdag eftermiddag og dommen blev afsagt, lød den på fængsel i to og et halvt år. Dommen blev modtaget af den 25-årige Jonas Bruun Falming som dog kærede afgørelsen om fortsat varetægtsfængsling, indtil dommen skal afsones.

Var ude i et stort misbrug

Nedslag i retsmødebegæringen viser, at adskillige firmaer igennem 2019 har været udsat for bedrageri. Den 25-årige mand oprettede flere gange et selskab og lejede lejemål i Hadsund og Bjerringbro, hvorefter han bestilte varer i selskabets navn og fik dem leveret.

Ingen af de medfølgende fakturaer blev betalt.

- Han forklarede i retten, at han var ude i et stort misbrug. Han skyldte en del penge væk, og derfor kastede han sig ud i dette her, fortæller Torben Kaufmann.

I forbindelse med ransagninger blev en del af varerne fundet.

- De har ikke alle fundet hjem endnu. Derfor er det svært at sige, hvor stort et erstatningskrav vil blive, fortæller anklageren.

Forsøgte at snyde 400 selskaber

Foruden de mere end 200 tilfælde, hvor den 25-årige modtog varer, blev han dømt for databedrageri, da han forsøgte at få omkring 400 selskaber til at levere varer for cirka 10 millioner kroner. Disse varer fik han imidlertid ikke leveret, da selskaberne krævede betaling før levering.

Endelig erkendte den 25-årige mand, som stammer fra Fyn og blev anholdt ved Hadsund, sig skyldig i at have været i besiddelse af 76 gram amfetamin, som tildels skulle bruges til videresalg.