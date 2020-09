25-årig ramt af bil da han gik rundt på kørebanen

HÆSTRUP:En 25-årig mand blev sent lørdag aften ramt af en bil på Aalborgvej ved Hæstrup syd for Hjørring.

Nordjyllands Politi gik et alarmopkald via 112 klokken 23.03, og da manden var blevet påkørt med "almindelig hastighed", som på stedte er 80 kilometer i timen, valgte politiet at sende både patrulje og bilinspektører udover udover akutbil og ambulance.

- Manden bliver kørt med traume til sygehuset i Hjørring. Klokken 04 får vi en melding om, at han er indlagt på intensiv men stabil. Han har fået et brud på hånden eller armen og en del mindre skader, fortæller Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Det var en 56-årig kvinde, der ramte manden, der af ukendte årsager gik rundt på kørebanen.

- Vi skal afhørt begge parter og have det sammenholdt med, hvad bilinspektøren er kommet frem til, siger Jesper Sørensen, der derfor ikke kan sige mere om årsagen til påkørslen