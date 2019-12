25-årige Lisa går forrest for de yngste: - Børn skal have lov til at være børn

AALBORG:- Børn skal have lov til at være børn, for det har de ret til.

Ordene står skarpt og kommer fra 25-årige Lisa Høgedal Bech, der står i spidsen for Red Barnet Ungdom Aalborg.

Her kan du se et videoportræt af Lisa Høgedal Bech:

I dag besøger hun en læringscafé på Herningvej Skole. En af Red Barnet Ungdom Aalborgs mange aktiviteter, hvor udsatte børn får ekstra hjælp til lektierne.

- Red Barnet Ungdom er en rettighedsorganisation, der hjælper udsatte børn og unge - og kæmper for deres rettigheder. I Aalborg Kommune har vi blandt andet nogle læringscaféer, hvor vi støtter børn og unge, der har brug for lidt ekstra hjælp til lektierne, fortæller formanden. Foto: Claus Søndberg

I 2017 blev hun medlem af foreningen, og sidste år blev hun formand for Red Barnet Ungdom Aalborg. En forening, hun har store drømme for:

- Min drøm er, at vi kan nå ud til endnu flere børn. Og at vi kan være med til at sætte den politiske dagsorden i kommunen, så vi kan sikre, at vores udsatte børn og unges rettigheder bliver overholdt.