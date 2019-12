27-årig stak af fra retten - anklager har aldrig set noget lignende

AALBORG:Egentlig skulle den 27-årige mand, der blandt andet er tiltalt for at råbe skældsord efter politiet og begå røveri, bare tale med sin advokat, før hans retssag gik i gang.

Men efter den samtale besluttede den 27-årige sig for at liste ud af Retten i Aalborg, forbi vagterne og langt væk fra betjentene i retssalen. Det skete torsdag formiddag.

Efterfølgende ledte politiet efter manden i Aalborgs midtby og på byens station for at sikre sig, at han ikke havde taget et tog ud af byen.

Det er endnu ikke lykkedes at finde manden, og derfor har Retten i Aalborg valgt at udskyde retssagen til næste år.

Christian Jacobsen, der er anklager i sagen, blev noget overrasket over mandes forsvinden.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger han.

Den 27-årige havde netop afsonet en tidligere dom samme dag, som han stak af fra retten.