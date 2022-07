28-årig stjal stjerneskud og bed butiksdetektiv i armen

AALBORG:Først forsøgte en 28-årig aalborgenser at stjæle et stjerneskud og en flaske whisky. Da det blev opdaget af en butiksdetektiv, gik den 28-årige fra at være butikstyv til at være røver, fordi han i forsøget på at bringe tingene i sikkerhed bed butiksdetektiven i armen og slog en centervagt i hovedet med en albue.

Den voldsomme episode udspillede sig i Meny i Kennedy Arkaden i Aalborg 11. april ved 16-tiden, hvor den åbenbart sultne og tørstige 28-årige mand ikke kunne styre sig, da han blev taget i butikstyveriet.

Efterfølgende truede han også både butiksdetektiven med ordene "Jeg slår dig krafteddermame ihjel".

Det var også med i tiltalen mod den 28-årige ved Retten i Aalborg mandag.

Da politiet kom til stede for at anholde den voldsomt ophidsede 28-årige mand blev de to betjente i patruljen også truet på livet med ordene "I skal fucking dø” og ”I skal skydes med jeres egne våben”, så den tiltale kom også med i anklageskriftet sammen med et tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Under retssagen kunne den 28-årige erkende netop blufærdighedskrænkelsen, og han kunne også erkende, at han havde stjålet stjerneskuddet og whiskyen.

Men hukommelsen svigtede ham i forbindelse med biddet mod butiksdetektiven, slaget mod centervagten og truslerne mod politibetjentene.

- Han kunne ikke huske noget om de episoder, så derfor nægtede han sig skyldig i dem, forklarer anklager Katja Gram fra Nordjyllands Politi.

Det hele lagt sammen blev det til otte måneders ubetinget fængsel til den 28-årige, der siden sin anholdelse 11. april har siddet varetægtsfængslet og skal forblive fængslet indtil afsoningen af dommen kan begynde.