29-årig anholdt: Overfaldt betjente i politibil

AALBORG:En 29-årig mand blev natten til søndag anholdt i Jomfru Ane Gade for at overtræde ordensbekendtgørelsen, men det skulle ikke blive nattens eneste sigtelse, den 29-årige blev præsenteret for.

På vej tilbage til afhøring på politigården i Aalborg overfaldt manden nemlig betjente i politibilen, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Han sparkede ud og ramte en af betjentene i ansigtet - dog uden at gøre skade på betjenten - samtidig med at han truede de to betjente og brugte ukvemsord og fornærmelig tale imod dem. Det må man ikke, og derfor blev den 29-årige også sigtet efter Straffelovens paragraf 119 og 121.

I løbet af søndagen skal politiets jurister afgøre, om manden skal begæres varetægtsfængslet, eller om han skal løslades.