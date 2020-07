29-årig mand sigtes for indbrud og misbrug af kreditkort

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at en 29-årig litauisk mand torsdag kl. 11 fremstilles i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Han er sigtet for adskillige tilfælde af indbrud og omfattende tilfælde af databedrageri.

Manden blev hentet i Litauen af betjente fra Nordjyllands Politi efter et internationalt samarbejde.

Dette er manden sigtet for Ifølge lederen af efterforskningen i Nordjyllands Politi, politikommissær Mikkel Brügmann, oplyser, at sagerne, som manden sigtes for, fordeler sig sådan her: • 10 forhold vedr. indbrud i privat beboelse i København, Østjylland og Nordjylland. Indbruddene blev begået i foråret 2017 og sommeren 2018. Der blev fortrinsvis stjålet elektronik og smykker. • 23 forhold vedr. databedrageri ved at have misbrugt stjålne kreditkort. VIS MERE

De mange kriminelle forhold er efterforsket i forskellige politikredse på grund af gerningssteder, som var fordelt rundt om i landet.

- Det er på baggrund af den samlede, koordinerede efterforskning, at vi har kunnet rette mistanke mod den litauiske mand, der efter kriminaliteten blev begået forlod Danmark, siger politikommissær Mikkel Brügmann.

Han forklarer, at politiet iværksatte et internationalt samarbejde for at kunne drage den formodede gerningsmand til ansvar.

- Og det resulterede i, at vi onsdag 1. juli kunne drage til Litauen, hvor vi fik overdraget den mistænkte mand, siger Mikkel Brügmann.

Udenlandske kriminelle drages til ansvar

Politikommissær Mikkel Brügmann er tilfreds med forløbet af efterforskningen.

- Jeg synes, det er meget tilfredsstillende, at vi nu kan få stillet den litauiske mand for en dommer. Samtidig sender vi et signal til de omrejsende kriminelle om, at de ikke står på sikker grund – selvom de er kommet tilbage til hjemlandet, pointerer politikommissæren.