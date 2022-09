29-årig får direktørjob i stor sparekasse

VRÅ:Han er kun 29 år og har knapt to års karriere i pengeinstituttet bag sig.

Men nu træder han endnu et trin op på karrierestigen og bliver en del af ledergruppen.

Kristian Lund Glyø er nemlig 1. september udnævnt til kommunikations- og marketingsdirektør i Sparekassen Danmark.

- Det er jeg glad for, siger han om sit nye job.

- Det med min alder tænker jeg ikke over. Det er helt naturligt for mig og har været en proces i de snart to år, jeg har været her, siger han.

Det var egentlig på en lidt usædvanlig baggrund, at Kristian Lund Glyø kom ind i Sparekassen Vendsyssel, som det hed dengang i november 2020.

Kristian Lund Glyø Kristian Lund Glyø er 29 år og bor i Løkken Han blev ansat i Sparekassen Vendsyssel - nu Sparekassen Danmark - i november 2020 Her blev han først chef for Digitale Kundeoplevelser - siden souschef for Kommunikation og Marketing 1. september blev han direktør for Kommunikation og Marketing Uddannelse: EUC Nord Hjørring (2008-2011): HHX Aalborg Universitet (2012-2015): Bachelor i Erhvervsøkonomi Copenhagen Business School(2016-2018): Kandidat i Brand and Communication Management Erhvervserfaring: Udover sin tid som studiemedhjælper i Nykredit i Aalborg i et år og et år i Telenor i Aalborg som kundeservicemedarbejder har Kristian arbejdet fire år i Tryg Forsikring, Ballerup de første to år som studiemedhjælper de næste to som ansat. Dels som agil specialist - det vil sige forretningsanalytiker Derefter som ansvarlig for digitale løsninger: Digital Product Owner VIS MERE

Han søgte en af i alt 12 akademiske stillinger slået op i sparekassen foranlediget af, at administrerende direktør Vagn Hansen havde fulgt en artikelserie i Nordjyske om manglen på akademikere i nordjyske virksomheder.

Vagn Hansen satte et arbejde i gang for at finde ud af, hvilke nye medarbejdere organisationen havde brug for.

Der kom et helt bundt af akademikere. Kristian Lund Glyø var en af dem. Martin Damgård

En af dem var altså Kristian Lund Glyø. Han kom fra en stilling i København, hvor han var ansvarlig for digitale løsninger i Tryg Forsikring.

Det blev også det, han kom til at beskæftige sig med i Sparekassen Danmark, som pengeinstituttet kom til at hedde efter flere fusioner. Først fusionen med Salling Bank og siden med Jutlander Bank - til den fælles Sparekassen Danmark.

Kristian Lund Glyø blev først ansat som chef for digitale kundeoplevelser. Derefter blev han i februar 2022 souschef for Kommunikation og Marketing - hvor han nu altså er direktør.

Er glad for sit job

Kristian Lund Glyø er glad for sit nye job.

- Jeg er i det hele taget glad for at arbejde her i sparekassen i Vrå, siger han og tilføjer:

- Det viser bare, at man skal gribe chancen, når den er der.

Han er født og opvokset i Løkken, hvor han også i dag bor sammen med sin hustru og to børn.

Men da han for to år siden søgte en af de 12 akademiker-stillinger i sparekassen, boede han og familien i København.

- Vi havde jo fået to børn, og vi syntes, at der var alt for langt hjem til bedsteforældrene. Men det var svært, for det rette job skulle også være der.

De flyttede til Løkken

Det var det så, og de flyttede.

Kristians hustru er fra Tårs, så de kom begge tæt på familie - og arbejdspladser.

Kristian Lund Glyø overtog stafetten fra Lasse Gade Christiansen den 1. september, der fortsat vil være en del af sparekassens kommunikations- og marketingafdeling, blot fra en arbejdsplads på Rådhuspladsen.

Lasse Gade Christiansen er flyttet til Valby, oplyser han i et opslag på LinkedIn.

- Jeg er glad for, at han stadig er en del af afdelingen, siger Kristian Lund Glyø.

