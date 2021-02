3. Limfjordsforbindelse bliver en halv milliard dyrere: Her er de centrale punkter i opdateret VVM-undersøgelse

NORDJYLLAND:Efter to års feltarbejde, undersøgelser og beregninger er Vejdirektoratet færdige med den opdaterede VVM-undersøgelse på 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. En undersøgelse, der ser på alt fra trafikudvikling til støj- og miljøpåvirkning.

Knap halv mia. dyrere

3. Limfjordsforbindelse er et af de største projekter i posen, når regeringen indkalder til infrastrukturforhandlinger senere i år.

I den nye undersøgelse har man set på to forskellige modeller – hvor den eneste forskel er

Prisen hedder nu 7,3 milliarder kroner – hvilke gør forbindelsen omkring 500 millioner kroner dyrere end den seneste beregning. Ifølge en oversigt udarbejdet af transport-, bygnings- og boligministeriet fra 2018 stod forbindelsen dengang til at koste 6,8 milliarder kroner.

I undersøgelsen er der også set på det, Vejdirektoratet kalder en ”variant”. Forskellen er udformningen og placeringen af motorvejskrydset vest for Svenstrup.

Vejdirektoratet vurderer at prisen på varianten bliver 7 milliarder kroner.

Aflaster tunnelen mere end tidligere beregnet

Et af kritikpunkterne på Egholmlinjen har været den mængde trafik, som den ville aflaste tunnelen med. En tidligere beregning viste, at tunnelen ville blive aflastet med 17 procent i 2030.

Til gengæld har man også tidligere regnet sig frem til, at hverdagsdøgntrafikken i tunnelen fra 2010-2030 ville stige med 23 procent.

Siden er den model, man bruger til at regne trafikudvikling, dog blevet ændret, og ifølge de nyeste beregninger kommer en forbindelse over Egholm nu til at aflaste tunnelen med 24 procent i 2030. Det svarer til 23.000 køretøjer i døgnet.

Til gengæld vil limfjordsbroen blive aflastet med 9 procent i 2030, hvilket er mindre end de 16 procent, myndighederne tidligere har regnet sig frem til.

Dårligere forretning – på papiret

Den interne forrentning er en måde, hvorpå man kan regne ud, i hvor høj grad det kan betale sig at gøre en bestemt investering, heriblandt om det kan svare sig at bygge en motorvej over Egholm.

Vejdirektoratet har udregnet den interne rente for både det oprindelige forslag og varianten, hvor man har flyttet motorvejskrydset vest for Svenstrup.

I VVM-undersøgelsen skriver Vejdirektoratet, at den interne rente for det oprindeligt forslag er 3,3 procent, mens det for varianten, der er billigere at opføre, er 3,5 procent.

Det er et fald siden sidste udregning, hvor man vurderede 3. Limfjordsforbindelse til at have en intern rente på 4,2 procent. Forskellen skyldes, i følge Vejdirektoratet, de nye modeller man bruger til at beregne den interne rente.

I de nye beregninger er man nået frem til en nettogevinst pr. offentlig krone på 0,04 procent for det oprindelige forslag og 0,08 for varianten.

