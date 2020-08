30-årig fødselar fik peber og pulver: Brandvæsnet måtte rykke ud til brændende gasflaske

AALBORG:Fejringen af en 30 års fødselsdag kan let tage overhånd. Fredag aften var der dog noget mere gang i festen end der plejer, da brandvæsnet i Aalborg blev kaldt til fødselsdag på Marie Curies Allé i Da Vinci Parken.

Fødselaren havde - traditionen tro - fået peber og havde været i bad og fået rent tøj, så selskabet var klar til at sætte sig til bords.

Menuen stod på bøffer.

- Da bøfferne var stegte og taget af panden, gik der ild i stegefedtet. Det løb videre ned på en gasflaske, der også brød i brand, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Søren Korsgaard, der sammen med brandvæsnet i Aalborg blev kaldt ud kort før klokken 18.30.

Heldigvis fik fødselsdagsgæsterne fat i en pulverslukker og formåede faktisk at få slukket den brændende gasflaske.

- Det er ret svært, men gjorde vores job meget let. Vi løftede bare gasflasken udenfor, hvor vi brugte lidt tid på at se, at den tømte sig selv, siger Søren Korsgaard.

Han tilføjer, at det ikke kun var gasflasken, der blev ramt af pulver fra pulverslukkeren.

- Fødselaren har både fået peber og pulver i dag.

Der bor en del børn i Da Vinci Parken, og da brandbilerne tiltrak en del opmærksomhed, fik det brandfolkene og indsatslederen til at dele mellem 25 og 50 brandhjelme i plastik ud til børnene.

- Da vi kørte, var fødselsdagsgæsterne klar til at sætte sig til bords, så vi ønskede god fødselsdag, siger Søren Korsgaard.