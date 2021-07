35 skyl på tre dage - skybrud pøser ned over Danmark

DANMARK:Det er næppe gået manges næse forbi, at slutningen af juli har budt på voldsomt vejr i mange dele af Danmark og ikke mindst Nordjylland.

Ifølge DMI er der siden søndag blevet registreret 35 skybrud, hvoraf syv af dem var dobbelte skybrud.

Det skriver instituttet i en pressemeddelelse.

DMI regner det for et skybrud, når der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time. Et dobbelt skybrud er, når der falder 30 millimeter på en halv time.

18 af skybruddene kom mandag - fire af dem var dobbelte skybrud.

Det er bestemt ikke hverdagskost, mener klimatolog ved DMI Rasmus Stoltze Hansen.

- Det er nok til at stemple ind på en syvendeplads på en top ti over flest skybrud på et enkelt døgn siden 2011, siger han.

Det kraftigste af skybruddene væltede ind over Kalundborg, hvor måleren ved Centralrenseanlægget kunne meddele, at der var faldet 42 millimeter på bare 30 minutter.

Skyllen er årets hidtil kraftigste skybrud, og det femtekraftigste målt i Danmark siden 2011.

Ifølge DMI forventes det, at temperaturen kommer til at falde en smule i de kommende dage, men at det alligevel ikke er helt slut med bygerne.

- Selv om de kan være kraftige med lyn og torden, forventes de ikke at være helt så leveringsdygtige, som vi har set det mandag og tirsdag, skriver instituttet i pressemeddelelsen.

Badeglade danskere opfordres af TrygFonden til at være opmærksomme, når der er skybrud nær badeområder.

- Selve skybruddet er jo som sådan ikke en risiko, hvis man bader. Men det kan være sundhedsfarligt, hvis man bader et sted, hvor der er overløb fra kloakker. Der skal man søge information hos sin kommune, sagde fondens kystlivredningschef, Anders Myrhøj, tirsdag.

Mere alvorligt er det, hvis skybruddet kommer med lyn og torden. Her opfordrede Anders Myrhøj til, at man hurtigst muligt kommer op af vandet.

- Livredderne vil altid sørge for at advare folk. Og hvis man er et sted uden livreddere, så skal man gøre det samme, sagde han.

