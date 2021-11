38-årig mand i kritisk tilstand efter mislykket overhaling

LØGSTØR:En 38-årig mand er mandag eftermiddag blevet fløjet med helikopter til hospitalet i kritisk tilstand, efter han blev påkørt på Viborgvej i Løgstør.

Ulykken skete omkring klokken 14.47, da en personbil ville overhale den 38-årige mand, der kørte i en tuk-tuk, men i stedet endte med at ramme ham bagfra.

Personen, der ramte den 38-årige mand, har forklaret, at en hare løb ud foran bilen under overhalingen, og at han derfor forsøgte at undvige dyret.

- Så rammer han ind i tuk-tuk'en, der ligger inde i første vognbane. Tuk-tuk'en bliver kastet af vejbanen, og ham der sidder i den kommer rigtig slemt til skade, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jes Falberg.

Den 38-årige mand blev slynget ud af sit køretøj, da den endte i grøften.

Han blev fløjet til Aalborg Sygehus og er mandag sen eftermiddag stadig i kritisk tilstand, oplyser vagtchefen.

- Det betyder formentlig, at det er livstruende, siger Jes Falberg.

Føreren af personbilen slap umiddelbart uden skader.