38-årigs reaktion på skyld: Skuffet og chokeret

AALBORG:Skuffet og i et vist omfang chokeret.

Det var de ord, forsvarer Mette Grith Stage satte på sin klients reaktion, efter at skyldkendelsen var gået hendes klient imod.

Den 38-årige Thomas Thomsen stod tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig. Og det fandt et enigt nævningeting ved Retten i Aalborg ham - næsten - skyldig i efter anklageskriftet.

Kun forhold 1 om voldtægt blev modereret til skyldig i forsøg på voldtægt, da retten ikke fandt det bevist, at der var tale om fuldbyrdet voldtægt.

Forsvareren kalder sin klients reaktion forståelig.

- Med de ting, retten har fundet min klient skyldig i, er han godt klar over, at det er en tung hammer, der falder i morgen, sagde Mette Grith Stage.

Hun kaldte det en enten-eller sag. Enten ville nævningetinget lægge vægt på hendes klients forklaring om hændelserne den fatale nat, eller også ville nævningene forkaste hans forklaring.

Det sidste blev tilfældet, da retten ad flere omgange kaldte den 38-åriges forklaring for "utroværdig" og "konstrueret til lejligheden".

- Jeg er da ikke ved at falde om, fordi jeg er totalt overrasket over kendelsen. Retten har valgt at følge anklageren og ikke mig. Retten har lagt sig fuldstændig op ad anklagerens påstand om, at den usømmelige omgang med lig beviser forsæt til både voldtægt og drab, fordi der var noget, min klient skulle skjule. Det må jeg bare tage til efterretning. Og så må min klient og jeg overveje, hvordan vi vil forholde os til det, når retten har afsagt dommen i sagen. Den mulighed, vi har, er jo at anke sagen, og det kigger vi på efter dommen i morgen, konstaterede Mette Grith Stage kort efter skyldkendelsen.

Hun virkede stadig lettere irriteret over måden, anklageren har forsøgt at fremstille hendes klient som et monster.

- Jeg har hele tiden haft en frygt for, at det kunne påvirke særligt nævningene. Men retten har i sin skyldkendelse redegjort for de håndfaste beviser, retten mener, der har været i sagen, og det er på baggrund af det, man har dømt ham. Det må jeg bare tage til efterretning, lød det fra forsvareren.

Hun ville ikke sige, at hun selv er overrasket over dommen.

- Nu har jeg været forsvarer over en lang årrække. Så der skal efterhånden ganske meget til, før jeg bliver overrasket. Derfor kan jeg da godt fagligt set være skuffet. Det her er et arbejde, og jeg vil gerne gøre mit arbejde til min klients tilfredsstillelse, og når dommen så går min klient imod, så er klienten selvfølgelig ikke tilfreds.

Forsvareren har ifølge hende selv allerede overvejet en række forskellige scenarier.

- Og jeg ville være en dårlig forsvarer, hvis jeg ikke havde overvejet det her scenarie også, lød det fra Mette Grith Stage.

Hun er ikke overrasket over, at anklager Mette Bendix vil gå efter livsvarigt fængsel - subsidiært forvaring. Det meddelte anklageren allerede på sagens dag 1.

- Jeg vil gøre gældende, at der er tale om for hårde straffe. Men det kommer ikke bag på mig, at anklageren går efter lovens hårdeste straf i en sag med så alvorlig kriminalitet, sagde forsvareren.

Hun vil ikke sige, hvor hun ligger på skalaen i forhold til strafudmålingen.

- Det venter jeg med at sige til i retten i morgen, lød det fra forsvareren.

Hun ville heller ikke kommentere på Retslægerådets konklusion i en supplerende retspsykiatrisk erklæring om, at rådet anbefaler forvaring. Konklusionen i erklæringen lød nemlig, at hendes 38-årige klient blev vurderet som for farlig til at slippe ud i samfundet.

Mette Bendix ville ikke sige noget efter skyldkendelsen. Hun vil først kommentere sagen efter domfældelsen torsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nordjyske forsøgte at få en kommentar fra anklager Mette Bendix til skyldkendelsen. Men hun ønskede ikke at udtale sig i dag.

- Jeg siger noget efter domfældelsen i morgen, lød det kortfattet fra anklageren.