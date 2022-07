39-årig slået i hovedet med flaske

AALBORG:En 39-årig mand måtte en tur omkring Aalborg Universitetshospital for at få syet en flænge i baghovedet efter et opgør i en lejlighed på Signalvej i Aalborg.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Den 39-årige og en 29-årig mandlig bekendt kom op at toppes i lejligheden, og det førte til, at den 29-årige tog en flaske, som han hamrede ind i baghovedet på den 39-årige.

- Den forurettede mand måtte syes med flere sting, men han er taget hjem fra hospitalet igen efter endt behandling, fortæller vagtchefen.

Episoden, der fandt sted ved godt 22.20-tiden lørdag aften, førte til anholdelse af den 39-årige, der er sigtet for vold efter den strenge paragraf 245, fordi der er brugt en flaske i forbindelse med volden.

Politiets jurister skal i løbet af søndag formiddag vurdere om manden skal fremstilles i grundlovsforhør, oplyser Jesper Sørensen.