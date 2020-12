40 år efter mordet: Gnisterne fra et bål mindede journalisten om, hvor meget han skylder John Lennon

John Lennon blev myrdet 8. december 1980 i New York. 40 år gammel. Det er i år 40 år siden, og årsdagen vil blive markeret verden over. Måske mere end nogensinde.

Det ligger i tiden.

For en som mig, der holder af at latterliggøre, når andre skriver testimonials på Facebook, når store personligheder dør, er dette a social suicide, sådan som Frank Zappa - Lennons jævnaldrende men hurtigere glemte musikerkollega - sang om sit dancing fool, der elskede dansegulvet, selv om han ikke kunne danse.

Men der er danse, der må danses, og omstændigheder har gjort, at det føles relevant at mindes forrige århundredes nok største kunstner, John Lennon alias Dr. Winston O’Boogie, som vi kalder ham, hvis vi kender ham særlig godt.

Det er åbenbart svært at undgå ironisk distance i dansens ord, men det er ikke let at klæde sig nøgen foran andre. John Lennon kunne, når han ville understrege en pointe om fred & kærlighed - gerne sammen med Yoko Ono.

Alle husker