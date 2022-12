40 centimeter lang håndgranat fundet i grønt område

HANSTHOLD:En gammel tysk håndgranat er mandag eftermiddag blevet fundet i et grønt område på Kystvejen en smule syd for Hanstholm. Nærmere præcist i nærheden af kantpæl nr. 41.

Håndgranaten, der måler omkring 40 cm., blev fundet i forbindelse med noget gravearbejde i området.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.54 og fik med det samme arbejderne på stedet til at standse deres gravearbejde og spærre området af. Politiet sendte også en politipatrulje ud til adressen.

- Og så har vi bedt om assistance fra det, der hedder EOD. Det er Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste. De er på vej til Hanstholm nu for at hjælpe med at håndtere og bortskaffe håndgranaten på en forsvarlig måde, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Andreas Andersen.

Om Forsvaret tager håndgranaten med, eller om de bortskaffer den på stedet, ved vagtchefen endnu ikke, men politipatruljen er i øjeblikket på adressen og sørger for, at der ikke sker nogen ulykker, indtil håndgranaten er blevet håndteret korrekt.

Andreas Andersen fortæller, at man som borger fortsat kan færdes trygt i området.

- Vi har lavet en afspærring efter aftale med Forsvaret, så det er sikkert for folk at bevæge sig derude, og vi har afspærret omkring selve granaten, siger han.

Skulle der blive brug for yderligere afspærring i forbindelse med en mulig sprængning af håndgranaten, skal politiet nok give besked, forsikrer vagtchefen.