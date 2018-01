40 færre ansatte på Techcollege

NORDJYLLAND: En række erhvervsskoler over hele landet har sat gang i fyringsrunder blandt skolernes undervisere. Det skriver Avisen.dk.

Fyringsrunderne kommer i kølvandet på en finanslov, hvor der bliver 100 millioner kroner mindre at drive skolerne for i 2018 sammenlignet med sidste år. Derudover falder elevtallet og dermed taxametrene-pengene. Endelig er erhvervsskolernes også underlagt et sparekrav, kaldet omprioriteringsbidrag, på to procent.

På Nordsjællands Erhvervsskole i Hillerød er der varslet 11 opsigelser.

På den storkøbenhavnske erhvervsskole Next er der varslet tæt på 30 opsigelser.

Mangel på lærere

På Center for erhvervsuddannelser i Nykøbing Falster har man siden 2015 sagt farvel til mere end 100 fastansatte og dermed godt 25 procent af medarbejderne. Og i det nye år satser man på at sælge bygninger for at få budgettet til at hænge sammen.

I Nordjylland har direktør på Techcollege Michael Johansson også måttet reducere medarbejderstaben med mere end 40 medarbejdere sidste år. Ligesom andre direktører på danske erhvervsskoler advarer han om konsekvenserne af millionbesparelser på erhvervsskolerne.

- Vi er under økonomisk pres og halter hele tiden bagefter. Sidste år sagde vi farvel til mellem 40 og 50 medarbejdere, og nu mangler vi både hænder og hoveder til at løse opgaverne, siger Michael Johansson i Aalborg.

Stram Økonomi

På Erhvervsskolen ESNord i Hillerød har direktør Inge Prip varslet 11 afskedigelser for at komme i mål med de besparelser, som finansloven pålægger erhvervsskolen.

- Vi håbede til det sidste at kunne slippe for to procents besparelserne på finansloven. Men de blev ikke taget af bordet, og alene omprioriteringsbidraget svarer til 5-6 stillinger på min skole. Dertil kommer fald i aktiviteter og færre elever. Økonomien bliver strammere år for år, og det er ret utaknemmeligt hele tiden at skulle finde besparelser, optimeringer og effektiviseringer, når vi samtidig skal være en attraktiv erhvervsskole, der tilbyder uddannelser af høj kvalitet, siger hun.

Både vejledere, administrativt personale, lærere og en leder er blevet afskediget.

30 afskedigelser

På hovedstadsområdets største erhvervsskole Next har direktør Ole Heinager også varslet tæt på 30 afskedigelser.

- Det rammer administration, pedeller, ejendomshåndværkere og it-medarbejdere. Det er klart, at besparelserne vil ramme servicen hårdt, siger han.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener ikke, at det er finansloven eller to procents-besparelserne, der udfordrer erhvervskolerne. I et skriftlig kommentar til Avisen.dk pointerer hun, at udfordringen først og fremmest er, at for få unge vælger en erhvervsuddannelse.

- Det er denne grundlæggende udfordring, som vi og skolerne skal have løst. Problemet er blandt andet, at mange elever ikke stifter nok bekendtskab med forskellige typer håndværk i grundskolen, og måske ved de heller ikke, at en faglært uddannelse åbner døre til at blive iværksætter eller til at læse videre. Derfor har jeg indledt drøftelser med folkeskoleforligskredsen om, hvordan vi kan styrke praksisfaglighed i folkeskolen, skriver ministeren.